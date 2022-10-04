紐約聯邦準備銀行總裁：美國通膨需要時間緩解

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，全球和美國通貨膨脹壓力出現趨緩跡象，但由於高物價已經蔓延，通膨更難迅速緩解。

法新社報導，威廉斯表示，對商品和勞工的持續強勁需求將繼續對通膨帶來壓力。通膨已來到40年新高。

威廉斯表示：「這正導致廣泛的通膨，將需要更長時間才能緩和。」

過去一年物價飆升部分是因為全球供應鏈受阻，導致汽車和電子產品所需的電腦晶片等關鍵零組件短缺。中國對疫情的清零政策和俄羅斯入侵烏克蘭事件導致食品和能源價格飆升，加劇了這些問題。

威廉斯在亞利桑那州鳳凰城舉行的美國西語裔商會全國會議（US Hispanic Chamber of Commerce National Conference）發表演說時表示，這些供應限制正在緩解，而利率上升正在冷卻需求，有助降低木材等許多商品的價格，這應該會降低通貨膨脹。

威廉斯說：「不幸的是，通膨的好消息只有這些。」他警告，這些因素「不足以讓通膨回到我們的2%目標」。

即使供應問題有所改善，「對耐久財的需求仍然非常高，超出了可以生產和投放市場的數量」，而「勞動和服務遠遠供不應求」。

但他表示，他預計聯邦準備理事會（Fed）的激進舉措以及其他主要央行的類似舉措將有助恢復全球平衡。

他說：「趨緩的全球需求加上供給的穩定改善…應有助通膨在明年下降至大約3%。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111004