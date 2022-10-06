美軍罕見在敘利亞執行空降行動 造成一人死亡

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（中央社貝魯特6日綜合外電報導）敘利亞國營電視台今天報導，在敘國東北部的一處政府軍控制地區，涉及美軍多架直升機的空降突襲行動造成一人死亡。

法新社報導，總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這是在敘國政府軍控制領土上所進行的首次此類行動，死者很可能是伊斯蘭國（Islamic State）組織成員。

敘利亞國營電視台報導，「美國占領軍出動數架直升機在卡米什利地區（Qamishli）的穆魯克薩拉伊村（Muluk Saray）執行空降行動，並造成一人死亡」，但報導並未說明細節。

村內的一位居民則表示，3架美軍直升機在夜間行動中降落，美軍人員突襲1間房屋且造成1人死亡，另有數人遭到俘虜。

這位居民指出，美軍在行動過程中還用擴音器呼籲其他居民待在室內。

他說，死者是來自敘利亞東北部哈沙卡省（Hassakeh）的流亡人士海耶利（Abu Hayel）。

美軍中央司令部（US Central Command）表示，目前「沒有相關資訊可提供」。

根據敘利亞人權瞭望台組織和法新社記者，事發村莊位於卡米什利市以南17公里處，當地由敘利亞政府軍控制。

敘利亞人權瞭望台組織指出，美軍在敘國政府控制區進行這樣的行動，還是「第一次」，在行動中喪生的人「多年來一直是該地區居民，很可能是伊斯蘭國」的領導人。

人權瞭望台組織聲稱還有數人被抓，但未說明詳細數字。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111006