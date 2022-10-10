政治妥協變更路線 加州高鐵淪錢坑完工無期

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國十多年前嘗試打造加州高速鐵路，想實現往返洛杉磯與舊金山僅2小時40分成為世界均速最快列車之夢。但政治因素與妥協導致計畫屢變更，如今已淪錢坑、通車遙遙無期。

「紐約時報」指出，連結洛杉磯與舊金山、作為美國第一個高鐵子彈列車建設，需以連串長距隧道與高架路段穿越南加州的崇山峻嶺與變化莫測地震帶，從來都是一項艱鉅挑戰。

然而這個美國最具雄心的基建項目，設計卻始終不是基於最簡單或最直接路線，反而要列車從洛杉磯開出後改走穿過山脈並經過快速發展的莫哈維沙漠（Mojave Desert）郊區，路線顯與地方政壇與政治獻金大金主們另有考量脫不了關係。

但急轉彎穿越沙漠的路線不過是多年來這項建設淪為政治角力的幾次犧牲品之一，政治介入導致高鐵建設成本暴增，連帶讓高鐵能否完工都打上問號。

紐時檢閱數百頁文件、工程報告、會議記錄並訪談數十名關鍵政壇人士後發現，改道穿越莫哈維沙漠是一系列決策的一環，事後來看這些決定嚴重妨礙在氣候變遷時代創造一種新式交通輸運的承諾。

文件顯示，政治妥協導致需通過加州農業帶的路線困難且成本昂貴。這讓列車得穿越灣區地質複雜的山隘，還規定要從加州的中心、農業心臟地帶開始構工，而非數以千萬通勤者所居的都會端點。

路線選擇利弊爭論多年，但直到現在才看出政治介入與妥協的代價。總之這把一個更快捷、相對低廉的建設逐漸變成一個錢坑，以致若無新的大筆資金來源，幾乎不可能實現2小時40分連結加州兩最大都會的初衷。

加州選民2008年同意為這條高鐵建設發行債券時，本計劃2020年完工，當時估算的成本330億美元（約新台幣1兆）雖看似天價卻被認為值得，因為有望能取代加州綿密無盡的高速公路網絡及全美最繁忙的空中走廊之一，大幅降低碳排。

但14年過去，如今建設還只在起點段的部分，這段是為連結加州中部幾個城市，起點段訂在2030年完工，但少有人預期能達標。

與此同時成本持續攀升。加州高鐵管理局今年2月發布新版2022年商務計畫草案時，估計高鐵最終成本將達1050億美元（約新台幣3.3兆），不到3個月後又在「最終版」的計畫裡將估值提高到1130億美元（約新台幣3.6兆）。

雖然高鐵管理局稱已加快建設步伐，但據工程界和專案經理圈預測，依目前每天180萬美元支出的建設速度，根本沒法在本世紀完工。

一些高鐵管理局前任局長首次就這個議題受訪直言很可能永遠沒法通車，除非目前的當局能改進成本控管並找到具規模的新資金挹注，否則十幾年內就蓋不下去。

曾為華爾街投資銀行家、20年前首任加州高鐵管理局長譚納波（Michael Tennenbaum）說：「我剛接局長時太天真，花了時間卻沒能成功。我後來領悟這樣建根本不行，實在不知道現在他們要怎麼完工。」

當過局長最久的李察（Dan Richard）表示，當初連結洛杉磯到舊金山的目標根本是「戰略錯誤」，若一開始先做連結洛杉磯與聖地牙哥會合理得多。

曾任州參議員與加州高等法院法官、後來也當過高鐵管理局長的柯普（Quentin Kopp）表示，若非一堆惡質政治決定搞到高鐵幾乎蓋不下去，早就已經通車。

柯普說：「我不覺得這是個還能走下去的計畫，它已涼了。」

當年法國國家鐵路公司（SNCF）與日本的公司都曾爭取蓋加州高鐵，但法國國鐵2011年抽身。法國國鐵專案經理麥納瑪拉（Dan McNamara）表示，當初他們建議一條較直的路線，但後來搞得烏煙瘴氣，索性放棄加州轉赴北非幫摩洛哥建高鐵；摩洛哥高鐵已於2018年營運。（譯者：陳亦偉）1111010