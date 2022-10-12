北韓駐聯合國大使批美釀動盪 要求停止聯合軍演

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（中央社記者廖禹揚釜山12日專電）北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）在聯合國大會中主張，朝鮮半島安全局勢動盪是「美國的錯」，要求美方克制提供「核保護傘」的行為，並停止與南韓的聯合軍演。

韓聯社報導，金星在紐約當地時間11日於聯合國總部召開的第77次聯合國大會第1委員會會議中做上述表示，並主張「在世界各地擴散的軍備擴大戰爭的根本原因，是美國為維持霸權地位的蠻橫獨斷」。

他提到美國的尖端武器及與南韓的「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演、核動力航空母艦雷根號部署朝鮮半島海域等行動，批評「在朝鮮半島最能看到美國的軍事膨脹徵兆」。

金星因此主張，北韓的軍事行動是在美國敵對行為下的自衛手段，只是行使聯合國憲章與國際法保障的自衛權，表示北韓的自衛方式是透過使敵軍放棄侵略及嘗試軍事攻擊，以遏止戰爭發生。

北韓在美日韓聯合軍演等敏感時機接連發射彈道飛彈，外界預期北韓近期可能進行第7次核試驗。

金星強調，若要實現完全廢除核武，美方得要先廢核，克制提供核保護傘的行為。他也要求美國停止增強軍備、出動核資產的聯合軍演，無條件根除對北韓的軍事威脅。

對於北韓違反聯合國安理會決議，持續開發核武及飛彈，金星表示，北韓作為「負責的核武保有國」，不會做出在其他國家部署，或分享核武的行為。（編輯：韋樞）1111012