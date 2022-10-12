伊斯坦堡加入米其林美食大家庭 53家餐廳摘星

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）有美食界聖經之譽的「米其林指南」昨天公布首屆伊斯坦堡米其林名單，共53家餐廳因呈現土耳其精湛廚藝及美食的縱深、提供食客重溫安納托利亞傳統又帶點創新的佳餚摘星。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，米其林指南（Le Guide Michelin）國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）昨天於宣布星等的活動中表示，公布伊斯坦堡米其林指南首批餐廳，「對我們的評審團隊及這座獨特的城市來說，都是歷史性的一刻」。

普勒內克說，53家餐廳含五星餐廳，這份名單展現土耳其烹飪風貌的縱深，土國以其認同及傳統為榮之際，也向世界開放。「伊斯坦堡是著名的文化及旅遊目的地；今天透過米其林指南，我們希望向本地及國際美食家傳達，它也是主要的美食目的地」。

土耳其文化旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Ersoy）也說：「我真心認為，米其林對伊斯坦堡及土耳其美食展現的特殊興致只是開端，伊茲米爾（Izmir）、博德魯姆（Bodrum）及切斯美（Cesme）在不久的將來，也將帶著它們獨特的美食、創意廚師及傑出企業加入米其林大家庭」。

報導指出，Turk Fatih Tutak「因其出色的美食」成為伊斯坦堡首間米其林二星餐廳。Turk Fatih Tutak位於伊斯坦堡歷史悠久的西西里（Sisli）區，米其林指南將其形容為「對尋找典型土耳其風味的美食家而言，現代且精緻的舞台。廚師土塔 （Fatih Tutak）巧妙地重新詮釋了這款風味」。

土塔曾與世界級烹飪大師合作，2019年返國開餐廳。

摘下一星的4家餐廳分別為Araka、Mikla、Neolokal及Nicole。Araka位於伊斯坦堡耶尼柯伊（Yenikoy），主廚端出的美食「以時令蔬菜及香料為主，既高度個人化又大膽創新」。Mikla則在貝伊奧盧（Beyoglu）區，提供食客重溫安納托利亞 （Anatolia）傳統及帶點創新的佳餚。

Neolokal及Nicole也在貝伊奧盧區，分別以「大膽的廚藝和創新烹飪法」及「傳統土耳其食譜與中東香料交融」優勢入選。Neolokal另獲評綠星餐廳。

米其林綠星在2020年1月於法國首次推出，之後也引入許多其他地點的米其林指南，目標是標舉在日常營運中，出色體現與擁抱永續的指標性餐廳，相關作為包括減少浪費食物、回收、提倡在地食材。評審員透過實地訪查所獲得的研究與資料，評選出米其林綠星餐廳。

Murver餐廳的歐茲卡亞（ Mevlut Ozkaya）獲頒「米其林指南年輕主廚大獎」（Michelin Young Chef award）。

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源自法國的米其林指南是全球發行歷史最久的觀光旅遊與美食餐飲評鑑，世界第一本米其林指南出版於1900年，距今超過一世紀。土耳其第一大城伊斯坦堡今年4月正式加入米其林指南大家庭。

米其林指南的餐廳評鑑分3種等級：一星代表非常好的餐廳；二星代表廚藝很棒、值得繞道前去光顧的餐廳；三星代表佳餚超群、值得專程前往的餐廳。2006年增加「明日之星」（Rising star）餐廳。（編輯：黃自強）1111012