中美爭相拉攏太平洋島國之際 萬那杜明提前大選

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）總統為避免政府面對不信任投票，於8月間解散國會，提前大選將於明天舉行，該國6位前總理投入了這場選戰。

路透社報導，反對黨GJP黨領袖雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）指控總理羅曼（Bob Loughman）意圖在6月對萬那杜憲法進行「危險的修正」，包括將選舉週期從4年改為5年，並將首席大法官任期限制在5年。

總統武羅巴拉武（Nikenike Vurobaravu）為避免總理羅曼（Bob Loughman）的政府垮台，8月間突然宣布解散國會。法院文件顯示，52名國會議員有27人反對解散國會並向法院提告，但上個月遭到最高法院駁回。

美國總統拜登上個月在白宮舉行太平洋島國領袖峰會，承諾加強合作以阻止中國的「經濟脅迫」，由於萬那杜政府處於看守模式無法派出一位領導人出席峰會，遂改派其駐美大使與會。

萬那杜是與中國關係最密切的太平洋島國之一，中國建造了該國的國會大廈、體育場和會展中心，萬那杜6月間也接待中國外長王毅的到訪。

萬那杜選舉辦公室發言人告訴路透社，49名國際選舉觀察人員今天已前往該國各島嶼的投票所，包括來自澳洲的兩位政界人士以及中國和日本大使館的人員。（譯者：楊明暐）1111012