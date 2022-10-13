敘利亞難民上TikTok直播謀生 捐款竟遭抽取近7成

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）BBC調查發現，敘利亞難民營家庭上TikTok直播謀生，而TikTok卻從捐款中抽了高達70%的佣金，加上轉帳及中間人費用，難民家庭收入所剩無幾。此外，TikTok重視直播時數，代表難民兒童等直播主，一次得直播數小時。

英國廣播公司（BBC）昨天報導，敘利亞難民營中的兒童在TikTok直播數小時，懇求具有現金價值的數位禮物。直播每小時的收入高達1000美元（約新台幣3萬1902元），但難民實質收入只占其中一小部分。

TikTok指出，其平台上不允許直播這類內容，並表示從數位禮物抽取的佣金遠低於70%，但拒絕公開確切金額。

今年稍早，TikTok用戶可見動態消息中充斥敘利亞難民營家庭的直播內容，有些用戶支持，也有人憂心這恐怕是詐騙。英國廣播公司發現，敘利亞西北部的難民營中有所謂的「TikTok中間人」，為難民家庭提供手機及直播設備，助長了難民直播募款趨勢。

中間人表示，他們與TikTok在中國與中東的附屬機構合作。這些機構提供帳號使用權限，是TikTok招募直播主並鼓勵用戶花更多時間上TikTok的全球戰略一環。

TikTok演算法是根據用戶電話號碼辨識地理位置以推薦內容，中間人說，他們傾向使用英國SIM卡，因為英國人出手最闊綽。

敘利亞難民卡林（Mona Ali Al-Karim）的丈夫因空襲喪生，她每天和6個孩子在TikTok上直播，為失明的女兒莎莉法（Sharifa）募款。他們坐在帳篷的地上數小時，重複唸著所知的幾個英文片語：「請按讚，請分享，請送禮物」。

卡林一家要的雖然是虛擬禮物，例如每朵不到幾分美元的數位玫瑰、約500美元的虛擬獅子，用戶得砸真錢買，領受禮物者也可透過應用程式將禮物化為現金提領。

英國廣播公司花了5個月的時間追蹤30個在敘利亞難民營直播的TikTok帳號，並寫程式擷取這些帳號的資訊，發現每個帳號每小時可以收到價值高達1000美元的虛擬禮物。但是，直播的難民家庭表示，只收到小部分的款項。

TikTok拒絕透露從禮物中抽取多少費用，英國廣播公司於是進行了一項實驗追蹤金流。

敘利亞的一名記者聯繫TikTok及相關機構，自稱來自難民營。他獲得帳號上線後，倫敦的工作人員從另一帳號向他發送價值106美元的禮物。直播結束後，測試帳號中的餘額為33美元，TikTok等於取走約69%。

用戶從當地轉帳商店提領這筆錢時，又被抽10%、TikTok中間人再從餘額中取走35%，敘利亞家庭只領到19美元。

TikTok網紅、前橄欖球球員梅森（Keith Mason）曾於一戶家庭直播時捐贈330美元，並鼓勵近100萬名粉絲跟進。當英國廣播公司告知這些錢多被TikTok取走時，他說這對敘利亞家庭來說既「荒謬」又「不公平」。

「你得有些透明度。對我來說，這是非常貪婪的。這是貪心」。

哈密德（Hamid）是難民營的TikTok中間人之一。他告訴英國廣播公司，自己賣了牲口，以支付手機、SIM卡及Wi-Fi連線費用。每天為12戶家庭直播數小時。

他說，自己透過TikTok協助家庭謀生。扣除運作成本後，他支付給這些家庭大部分的利潤。

一如其他中間人，哈密德說他受到直接與TikTok合作的中國「直播代理商」協助。「如果我們對應用程式有任何問題，他們會幫助我們。他們解開被鎖的帳號。我們提供頁面名稱及大頭貼（profile picture），然後他們解鎖帳號」。

像「直播代理商」這類機構，被稱為「直播公會」，分布在世界各處，並與TikTok簽約，幫助用戶產出更具吸引力的內容。這些機構向英國廣播公司指出，TikTok根據直播時間及收到的禮物價值支付佣金。

TikTok重視直播時數，代表敘利亞難民營中的兒童等直播主，一次要直播數小時。

非營利數位權利倡議組織Access Now的法塔夫塔（Marwa Fatafta）指出，這些直播內容與TikTok「防止平台上的未成年人受到傷害、危害或剝削」的政策相悖。

她說，「TikTok明確表示，用戶不得公開索取禮物，因此這明顯違反了他們自己的服務條款，以及這些人的權利」。

法塔夫塔承認，人們有權利在網路上分享自身故事，「以尋求支持及同情」，但是她說這些直播內容「缺乏尊嚴，並且有羞辱性」。

英國廣播公司直接聯繫TikTok請求置評後，TikTok發布聲明表示：「我們對英國廣播公司向我們提出的資訊和指控深感關切，並已採取迅速且有力的行動」。

TikTok是全球發展最快速的社群媒體應用程式，手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower指出，自2017年成立以來，TikTok已經從用戶於應用程式內的消費中，賺取逾 62 億美元。（編輯：黃自強）1111013