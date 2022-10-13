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中國發簽證予印度學生及商人 推進人文交流

2022/10/13 20:25
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（中央社記者林行健新德里13日專電）中國宣布已發簽證給近2000名印度學生及商人，推進「人文交流」，在中共20大登場之前、中印關係因邊界衝突而處於低谷之際，向印度伸出橄欖枝。

中共第20次全國代表大會16日將在北京舉行。中國外交部12日發布「業務動態」，稱亞洲司司長劉勁松11日會見了印度駐中國大使羅國棟（Pradeep Rawat），就兩國關係、國際形勢等議題，「坦誠友好地」交換了意見。

業務動態並說，近期中印度人文交流克服疫情困難取得進展，目前已有1300多名印度留學生取得中國簽證，600名印度商人分兩批次搭乘包機赴浙江省義烏市。羅國棟對此表示感謝，並預祝中共20大順利召開。

兩人的會面是在中印度關係因2020年6月邊界流血衝突而處於低谷之際舉行，顯示中印度高層雖因邊界衝突幾乎零互動，但在工作層級上仍有聯繫。

2020年6月，中國與印度士兵在加萬谷（Galwan Valley）一帶互指越界而發生鬥毆，印度方有20人死亡，中方則未公布死傷人數，兩國緊張關係延續至今。

衝突發生後，印度加嚴監控中國相關企業在印度的投資、金錢流向、稅務及營運，禁用許多中國手機應用程式，並嚴格審核中國商務人士、學生及媒體記者的簽證申請。

中國方面則是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，即禁止國際學生回到中國，使得估計2萬3000名在中國求學的印度學生，學業陷入停頓。

自今年6月以來，巴基斯坦、泰國、斯里蘭卡等國的學生即已陸續返回中國，但印度學生仍遲遲等不到簽證，外界猜測可能與兩國關係緊張有關。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今年3月及7月，曾兩度就學生簽證議題向中國外交部長王毅提出交涉。

今年7月，中國與印度在一場軍長級軍事對話中，同意在邊界第15巡邏點（PP-15）「脫離對峙」，之後於 9月在上海合作組織（SCO）高峰會召開前，依約進行了撤軍。

有觀察人士認為，中國接連向印度伸出橄欖枝，展現修補關係意願，但新德里尚未明確表態，現在就推測中印度關係可望回暖，言之過早。

印度外交部曾多次表示，在邊界爭議解決之前，印度與中國的雙邊關係難以正常化。（編輯：黃自強）1111013

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