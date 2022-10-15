越男虐死女童在頭顱插釘子 河內市法院處極刑

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越南男子阮中煊虐待同居人3歲幼女致死，近日遭法院判處極刑。調查發現，阮男不僅將工業膠水灌入女童鼻孔，還在女童頭顱插釘子。統計顯示，越南去年共有近2000名兒童受虐。

越通社（VNA）報導，被河內市人民法院判處死刑的阮中煊（Nguyen Trung Huyen）今年30歲，因為涉嫌謀殺與故意傷害同居人阮氏戀（Nguyen Thi Luyen）的3歲女兒遭到起訴。

庭審指出，阮中煊自去年9月開始，先後虐待這名女童5次，並將釘子插入女童頭顱。女童在各種施虐下不幸於今年3月過世。

主審法官梅文光（Mai Van Quang）表示：「阮中煊的惡行重大，以駭人聽聞的手法試圖殺死這名女童，引發社會強烈關注。」

法院指出，阮中煊虐待女童的行徑包括在飲料摻農藥給女童喝、將工業用膠水罐入鼻孔，以及逼女童吞螺絲釘與毒打她至手臂斷掉等。

起訴書指出，阮氏戀2021年6月結束9年婚姻，在前一段婚姻育有3名女兒。阮女離婚後認識阮中煊，兩人過起宛如夫妻般的同居生活，阮女接著還將小女兒接來與阮中煊同住。

阮中煊因為對女童的行為感到惱怒，屢次嘗試殺死女童，如此一來就不用再肩負照顧責任。

調查指出，阮中煊自2021年9月起與阮氏戀同居後就常趁著阮氏戀上班時對女童施虐，第一次是將工業用強力膠灌入她的鼻孔。

幾天後，女童因為呼吸困難送醫，在醫師協助下順利取出鼻孔中的異物。

2021年10月，女童再度因為嘔吐不已被送往醫院。事後調查發現，阮中煊當時給女童一瓶檸檬汁，卻在裡面加了農藥。

女童自醫院返家後，接下來幾個月不時表示嘴巴很痛，經過X光檢查才發現她的消化系統裡面有一根螺絲釘。事後調查發現，原來阮中煊曾逼迫女童吞下兩根螺絲釘。

2021年12月，女童遭阮中煊毒打至手臂斷掉再度送醫。

接下來幾個月女童常常感到暈眩且站立困難，然而這次送醫後就陷入昏迷。X光與電腦斷層結果顯示，女童頭顱竟插了9根釘子，深度甚至觸及腦部組織。

女童最終在今年3月12日過世。

27歲的阮氏戀看來對於女兒遭受虐待的種種毫無所悉，這部分也引起大眾質疑，但法院表示，沒有足夠的證據可以起訴阮氏戀。

法院判決還要求阮中煊向女童家屬支付逾4億越南盾（約新台幣53萬元）做為賠償。

越南人民報（Nhan Dan）指出，根據越南公安部數據，2021年全國共有1987名兒童受虐，與2020年相較減少31起。此外，今年前3個月越南全國共有147名兒童受虐，與2021年同期相較增加30人。（編輯：陳惠珍）1111015