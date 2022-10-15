IMF、世銀選出2023年理事會主席 烏克蘭財長當選

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）全球2大借貸機構國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）成員國今天選出各自理事會下一位輪值主席，由烏克蘭財政部長馬欽柯勝出兼任雙職，自2023年生效。

路透社報導，國際貨幣基金與世銀在華府召開聯合年會時，宣布這項決定。這也意味，馬欽柯（Serhiy Marchenko）將主持兩機構明年預計在北非國家摩洛哥舉行的年會。

俄羅斯侵略烏克蘭及這場戰爭對全球經濟帶來的巨大衝擊，是國際貨幣基金與世銀今年年會最主要討論議題。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強力呼籲國際為烏克蘭明年所需提供額外550億美元捐款，好讓烏國經濟維持運作，以及有經費進行一些初步重建工作。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天告訴兩機構成員國，自從俄烏戰爭爆發以來，世銀集團已動員提供烏克蘭130億美元緊急融資，形式包括補助金、擔保及與美國、英國、歐洲和日本的平行放款連結。

馬爾帕斯表示：「俄羅斯的行為仍然令我感到驚恐。我要求俄軍離開烏克蘭。」這是他至今對這場戰爭發表過最直率的評論。

馬欽柯則指出，國際貨幣基金與世銀的所有理事會成員國皆無異議通過由他擔任主席，這也是烏克蘭30年前加入兩機構以來首度擔任領導職。

俄羅斯也是兩機構成員國，本可反對烏克蘭擔任理事會主席國，但它未提出異議。

世銀與國際貨幣基金的成員國依地區輪值選出理事會新主席。今年是埃及擔任理事會主席，明年則輪到歐洲與中亞國家擔任主席國。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111015