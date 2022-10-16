土耳其煤礦爆炸41死 議員指曾評估稱風險高

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土耳其北部一處礦坑15日因甲烷爆炸導致崩塌。圖為救難人員將礦工抬上擔架。（法新社）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其北部一座煤礦昨晚爆炸，造成至少41人喪生，11人受傷，成為土國8年來最嚴重的公安事故。一位在野議員公開政府2019年相關報告節錄指出，當時已評估有爆炸風險。

黑海海濱小鎮阿瑪斯拉（Amasra）的國有煤礦昨天晚間6時15分左右發生爆炸，土耳其官員表示，爆炸可能是由煤礦中的可燃氣體甲烷燃燒引起。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天與官員、礦工和搜救人員一同前往現場後，宣布尋獲一名失蹤礦工的屍體，使死亡人數增加到41人。艾爾段慰問家屬之際，也稱將努力結束這樣的災難。「我們不願見到缺失或不必要的風險」。

他稍早承諾將對這起「悲慘事件」展開調查，指司法單位將追究責任歸屬，「即使是最輕微的疏忽」。

當地媒體拍攝的照片可見，現場充斥救援人員及戴著安全帽的礦工，其中一些人正在照料被帶出的傷者。爆炸發生後被困的10多名礦工的家屬則在附近過夜，裹著毛毯等待親人消息。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）今天對現場記者表示，11名傷者送往附近及伊斯坦堡的醫院救治，其中一人已出院。土耳其能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）也趕赴礦場。他說，爆炸發生時，有110名礦工在礦場內，雖然火勢減弱，但內部仍在燃燒。

唐梅茲說，爆炸發生在深度約350公尺處，距離礦山入口2.5公里，步行約需45分鐘。他強忍淚水說，自己3週前才到這座煤礦與工人會面。

目前不清楚爆炸是否因煤礦內的安全預防措施不足引起，但是附近省份的在野議員耶姆立瑪茲（Deniz Yavuzyilmaz）已提出這種可能性。他在推特（Twitter）上公開政府2019年對阿瑪斯拉煤礦的報告節錄。報告說，煤礦深處煤層的煤氣含量很高，增加礦場突然釋放煤氣的風險，這可能造成爆炸。

土耳其最大在野黨黨鞭也計畫前往現場，參加葬禮。

紐約時報（The New York Times）報導，土耳其聯合工會主席阿泰萊（Ergun Atalay）陪同唐梅茲前往阿瑪斯拉煤礦時，也提到礦工們的疑慮。他說，每次新的災難發生後，「我希望這是最後一次，但事實並非如此」。

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土耳其近年來的礦場意外事故中，以2014年的煤礦事故死亡人數最多，當時有301名礦工在西部城鎮索瑪（Soma）的爆炸中罹難。有關單位花了4天才將所有屍體從礦坑中運離。礦工及家屬高度不滿，指控營運公司為了獲利而疏忽安全措施。

當地媒體報導，憤怒群眾藉艾爾段到索瑪煤礦災變現場勘視機會示威，他們踹踢艾爾段的座車，並要求艾爾段政府總辭下台。（編輯：郭中翰）1111016