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巴西總統決選辯論 偏離政見聚焦人身攻擊[影]

2022/10/17 12:39（10/17 13:23 更新）
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影片來源：Band Jornalismo

（中央社聖保羅17日綜合外電報導）巴西總統大選決選倒數2週，爭取連任的極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和左派挑戰者前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在首場面對面辯論會針鋒相對。

法新社報導，兩人在30日決選投票前激烈交鋒，魯拉痛罵波索納洛是「小獨裁者」及「假新聞之王」；對方則反譏魯拉撒謊、貪汙，以及有「可恥」的過往紀錄。

路透社報導，這場2小時辯論由巴西旗士電視台（TV Bandeirantes）轉播，內容大多偏離政策內容轉為人身攻擊，反映這場選戰的激烈分化。

76歲的魯拉於2003年至2010年任巴西總統，一度風光無限但後來捲入貪汙風波，他這次捲土重來挑戰波索納洛，特別抓住對方在COVID-19疫情中應變不力；巴西有68萬7000人染疫身亡，僅次於美國。

魯拉攻擊波索納洛遲遲沒有購入疫苗，反而支持用未經證實的偏方來治療COVID-19，例如抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），稱波索納洛「背負染疫病故者的冤魂」。

他以招牌的沙啞聲音說：「你的疏忽導致68萬人死亡，當中有超過半數本可得救」。

67歲的波索納洛則試圖把焦點轉向魯拉的弱點貪汙。魯拉2018年因極具爭議的巴西國家石油公司（Petrobras）貪腐案中被判有罪下獄，但有罪判決之後遭推翻。

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波索納洛說「你的過去很可恥…你對巴西毫無貢獻，只不過把大眾的錢塞到你自己和朋友的口袋裡」；他並稱魯拉是「國家之恥」及揶揄對手年齡，「魯拉，別再說謊了，這對你的年紀不好」。

在10月2日的首輪投票裡，魯拉獲得48%有效選票，未如選前民調所預期能在第一輪就過半勝選，波索納洛則獲得遠高於預期的43%得票，使30日的決選結果更難預料。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1111017

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