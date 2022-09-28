巴西總統大選兩極化 魯拉陣營鼓吹「有用性投票」

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西將於10月2日舉行總統大選首輪投票，「有用性投票」一詞近來頻繁出現，民調第一的前總統魯拉陣營鼓吹選民「有用性投票」，以免右翼候選人波索納洛進入第2輪投票。

聖保羅大學教研學院（Insper）教授、政治學家米羅（Carlos Melo）指出，類似今年兩極分化的總統大選，選民開始思考的不是他希望誰贏，而是他不希望誰贏，於是在意識到心目中的最佳候選人不會贏時，改投給另一名勝算較大的候選人。

隨著工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和爭取連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在不同機構進行的選舉民調投票意向中領先，「有用性投票」的呼聲越來越大，尤其是魯拉的支持者，試圖說服在民調中排名第3的勞工黨籍候選人葛梅斯（Ciro Gomes）的選民改變選擇，以免右翼候選人波索納洛進入第2輪投票。

根據民調機構Datafolha在22日公布的數據，魯拉獲得47%的投票意向，波索納洛33%，葛梅斯排名第3（7%），巴西民運黨候選人泰貝特（Simone Tebet）排名第4（5%）。這樣的結果難以預測總統大選是否會在首輪投票決定。

反對「有用性投票」的選民，他們的主要理由是認為這樣「不民主」，而且會削弱心目中最佳候選人的政治理念。

巴拉納州天主教大學（PUC-PR）教育人文學院政治學博士米蘭達（Eduardo Miranda）表示，這正是設立第2輪投票的意義：讓所有候選人在首輪投票都有機會推出各自的政見，進入第2輪的候選人在根據其他候選人首輪提出的政見達成夥伴關係，鞏固支撐政府的聯盟。

聖卡洛斯聯邦大學（UFSCar）政治學教授布拉加（Maria do Socorro Braga）也認為，尊重不同流派群體的選擇，將選舉推進第2輪對民主極為重要；但從政治學角度來看，充分利用選票，投給更有勝算贏得選舉的候選人，是更理性的選擇。

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此外，魯拉在首輪投票中獲勝將減少波索納洛質疑電子投票系統的理由，因為總統選舉將與參眾議員、州長和州議員選舉同時進行，而一旦進入第2輪，將在2名候選人之間做出決定。

米蘭達評估，距離首輪投票只有幾天，魯拉將是「有用性投票」最大的獲利者，因為民調顯示他只缺少較小的百分比就可以在首輪獲勝；如果葛梅斯和泰貝特的支持者在最後關頭放棄他們，大多數可能選擇投給魯拉。（編輯：林憬屏）1110928