巴西總統選前最後造勢近距離較勁 背景一次看

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（中央社聖保羅1日綜合外電報導）巴西兩極化總統選戰將劃下句點，現任極右派總統波索納洛與最大挑戰者左派前總統魯拉今天將緊挨著舉行各自最後造勢大會。魯拉鎖定首輪投票就當選，波索納洛則揚言挑戰結果。

法新社報導，距離2日巴西總統大選只剩最後一天，現年67歲、以硬漢風格為人所知的波索納洛（Jair Bolsonaro）打算率領他的招牌摩托車隊，從巴西經濟首都聖保羅的北邊騎進市中心的艾比拉布拉公園（Ibirapuera Park）造勢大會現場。

而在相隔約5公里處，現年76歲、曾在2003至2010年領導巴西的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則將在聖保羅主要大道包利斯塔大道（Avenida Paulista）舉行他的最後造勢大會。

由於巴西社會正陷入嚴重分裂，隨著投票日逼近，緊張氣氛高漲。若魯拉能在明天贏得過半選票，就不需在本月30日再舉行決勝輪投票來確定誰是下一任巴西總統。

根據巴西民調機構「頁報資料」（Datafolha）9月29日公布的調查結果，充滿個人魅力但曾因貪汙罪名坐牢的魯拉支持率達50%，幾乎可在首輪投票就當選，但民調有正負2個百分點的誤差。 波索納洛則以36%支持率遠遠落後。

波索納洛已一再表明，一旦自己落選，將對選舉結果提出挑戰。他說，能讓他下台的「只有上帝」，還說巴西的電子投票系統作弊情況嚴重，但未提出證據。

魯拉昨天則表示，他擔憂波索納洛若落選，可能會製造「騷亂」。

許多人揣測可能出現巴西版的去年美國總統大選選後動亂，當時波索納洛的政治榜樣美國前總統川普（Donald Trump）拒絕接受2020年大選敗選結果，憤怒的支持者闖入國會大廈。

以下是美國有線電視新聞網（CNN）針對巴西大選所做的相關背景整理：

● 選舉何時登場？

巴西民眾將在10月2日進行總統大選首輪投票，同一天也將舉行巴西26個州與唯一聯邦區（Federal District）的首長、聯邦參眾議員及地方民代選舉。

投票所預定在巴西利亞（Brasilia）時間當天上午8時（台北時間2日晚間7時）開門，下午5時結束投票（台北時間3日凌晨4時）。

巴西這次選舉有1億5600萬名合格選民。巴西總統大選採兩輪制，若無候選人在首輪投票贏得過半選票，得票率最高的2名候選人將進行第2輪決選投票。

● 總統候選人有誰？

最值得關注的是魯拉和波索納洛。雖然還有其他參選人，但他們的民調支持率都只有個位數，不太可能構成挑戰。

其中家喻戶曉的魯拉當過2任巴西總統，分別在2003至2006年及2007至2011年。他在1970年代以反抗軍政府的勞工領袖之姿，首度登上巴西政治舞台。魯拉1980年與他人共同創立工黨（Workers' Party，PT），其後成為巴西主要左翼政治勢力。

魯拉的總統任期以一系列鎖定減少巴西貧窮和貧富不均的政策為特色，但也因為一樁貪腐計畫的內情被揭發而大受震撼。這項計畫涉及賄賂國會議員來支持政府提案，不過由於涉案證據不足，魯拉本人從未包含在這起案件的調查範圍。

魯拉這次的競選政見，除了包括採行新稅制以提高公共支出，他還矢言終結波索納洛執政期間巴西再度出現的飢餓情況，並承諾致力減少巴西的碳排放與亞馬遜（Amazon）雨林的萎縮。

波索納洛原本則是一名陸軍上尉，他2018年參選總統之前擔任聯邦眾議員長達27年，期間大多時候只是巴西政壇邊緣人物，直到2010年代中期，他成為巴西一個較激進右翼運動的主要人物之一，才躍上政治舞台中心。這個運動視魯拉的工黨為主要敵人。

波索納洛總統任內推行保守派政策，受到基督教福音派重要領袖支持。他的政府因為支持恣意開發亞馬遜雨林土地而廣為人知，這造成當地雨林面積以空前速度萎縮。環保人士已警告，這場總統大選可能關乎亞馬遜雨林的未來。

波索納洛這回參選政見，包括擴大開礦、公營企業私有化及增加永續能源以降低能源價格。他還承諾延續「巴西援助」（Auxilio Brasil）社福金計畫，每月每人發放600雷亞爾（約新台幣3500元）給弱勢家庭人口。

● 何時可得知結果？

投票所2日關閉後便立即開始計票，選票大多是電子形式。巴西選務當局表示，預計當天晚間可宣布總統選舉首輪投票正式結果，並將發布在選舉法院的網站上。

根據巴西過去幾次選舉經驗，正式結果通常在投票結束後2至3小時可宣布。觀察家將密切關注是否所有候選人都公開接受投票結果。

波索納洛已醞釀質疑選舉結果，他曾表示，如果自己未贏得「至少60%」的選票，這場選舉就應該被懷疑有作票。而他過去經常被指控利用激烈言論煽動支持者情緒。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111001