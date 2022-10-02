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巴西總統大選前民調魯拉領先 首輪有望勝出

2022/10/2 14:42（10/2 14:55 更新）
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圖為巴西現任總統波索納洛（左）與最大挑戰者前總統魯拉（右）。（左圖美聯社，右圖取自facebook.com/Lula）
圖為巴西現任總統波索納洛（左）與最大挑戰者前總統魯拉（右）。（左圖美聯社，右圖取自facebook.com/Lula）
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（中央社巴西利亞1日綜合外電報導）巴西明天投票選總統，今天的最新民調顯示，左派領袖魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）依舊紮實地領先右派現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro），有望於首輪直接當選。

路透社報導，這場巴西數十年來最兩極化的大選中，選民將決定是要讓一位曾因貪腐坐牢的前總統回鍋執政，還是讓一位批評投票系統、揚言不會承認敗選的右翼民粹人物繼續掌權。

今天下午出爐的兩份民調顯示，魯拉獲多數的有效選票（不包括空白票和廢票），可以於首輪大選直接勝出，避免進入10月30日決選。

民意機構IPEC的調查顯示，魯拉可贏得51%的有效選票；民調機構Datafolha的調查也指出，曾擔任兩任總統的魯拉可獲得50%的有效選票，誤差為2個百分點。

上述兩項民調均顯示，魯拉領先波索納洛14個百分點。

這次巴西總統大選共有11位候選人，如果沒人取得逾50%的選票，得票最高的兩人將在10月30日進行第2輪投票。而最高票的兩位候選人幾乎可以確定是魯拉和波索納洛。

76歲的魯拉敦促巴西選民讓他在第一輪直接當選。他今天告訴媒體，他對明天的選情很樂觀，自信能取得「50%加1的選票」。

67歲的現任總統波索納洛過去是陸軍上尉，也曾擔任國會議員28年。他支持擁槍、反同性戀、反墮胎，2018年在國內保守浪潮、反巴西工黨（Workers' Party）意識下，坐上了總統大位。

法新社報導，今天一大群紅衣支持者高舉著「魯拉2022」標語、揮舞著LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的彩虹旗，並高喊：「波索納洛，該走了！」

而在另一個場子，波索納洛則率領摩托車集會從聖保羅（Sao Paulo）北側前往市內艾比拉布拉公園（Ibirapuera park），過程中可聽到群眾嗆聲：「魯拉，小偷，你該待在監獄裡！」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111002

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