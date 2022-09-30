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巴西總統大選將至 美洲國家組織籲防止政治暴力

2022/9/30 07:45
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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西將在10月2日舉行總統大選首輪投票，美洲國家組織（OAS）人權委員會呼籲巴西盡一切努力，防止和打擊任何可能導致選舉期間政治暴力的行為。

美洲國家組織今天發布聲明強調，政治領導人在「防止偏狹和暴力」以及「促進基於對多元化和多樣性的認同與理解」方面應發揮作用。

里約熱內盧州聯邦大學（UniRio）政治選舉暴力觀察站調查指出，2022年上半年巴西發生214起針對政治領導人的暴力事件；2019年同期發生47起。

隨著選舉日期逼近，巴西民眾因政治選舉動機遭受攻擊和殺害的暴力事件有所增加。

巴西可持續發展政治行動網（RAPS）和公共安全論壇的一項調查也顯示，民眾對有關議題的關注程度增加，67.5%的受訪者表示害怕因政治或黨派選擇而受到人身攻擊；另外3.2%表示因政治原因遭到恫嚇。

面對這樣的情況，美洲國家組織人權委員會敦促巴西盡最大努力防止和打擊任何可能導致政治暴力的偏狹行為。

委員會在聲明中還強調巴西國家和社會必須尊重選舉結果，將其作為人民主權的最高表現，嚴格遵守「美洲民主憲章」確立的代議制民主和人權。

聲明還指出，司法機構必須保護行使政治話語權和傳播公共利益事項，加強保護訊息獲取權。

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美洲國家組織人權委員提及近幾個月來最引人注目的政治選舉暴力事件之一，是7月10日發生在巴拉納州伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）的槍擊事件，50歲的工黨人士阿魯達（Marcelo Arruda）在生日派對上遭爭取連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者瓜拉尼奧（Jorge Guaranho）闖入，被槍殺身亡。

巴西高等選舉法院為防止選舉暴力，今天一致決議禁止收藏家、運動射擊者和獵人在選舉前夕、選舉日和選舉後第二天，在全國各地運輸武器和彈藥，違者將因非法持有武器以現行犯罪名被逮捕。（編輯：林憬屏）1110930

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