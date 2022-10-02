巴西大選登場 前總統勝選希望濃現任恐不認輸

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（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）巴西今天舉行總統大選投票，選前民調領先的左派總統候選人魯拉有望在第一輪直接當選，令人憂心右派現任總統波索納將不會接受選舉結果。

法新社報導，各地投票所在上午8時開門，預計在下午4時結束投票，很早就來投票的選民有人穿著代表魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）所屬工黨（Workers' Party）的紅色，有人穿著波索納洛（Jair Bolsonaro）宣稱代表他的巴西國旗綠色和黃色。

在首都巴西利亞，40歲的家庭主婦桑托斯（Aldeyze dos Santos）告訴法新社：「我是基督徒。我只投給支持聖經內容的候選人，所以我投給波索納洛。」

在里約熱內盧，67歲的退休心理師費拉里（Katia Ferrari）說：「我痛恨波索納洛。」

「魯拉當政的時候，一切都比較好，無論他是否曾竊取，大家都竊取。」她說的是魯拉被依貪腐罪名定罪引發爭議，這項罪名之後遭駁回。

根據民調機構Datafolha昨天選前最後一次民調顯示，曾任兩任總統的魯拉，可獲得50%的有效選票，領先波索納洛的36%。這場總統大選讓巴西陷入嚴重分裂。

魯拉今天在投下神聖的一票時說，他出馬競選是為了讓國家重返正軌。極右派的波索納洛已經當權4年。

76歲的魯拉說：「我們不想要更多的仇恨，更多的分裂。我們想要一個和平的國家。」

曾於2003年至2010年擔任總統的魯拉說：「這個國家需要恢復快樂的權利。」

尋求連任的波索納洛今天在投票的時候表示：「乾淨的選舉必須被尊重。」

波索納洛在未提出證據的情況下，一再指控巴西的投票系統有問題。

而在媒體詢問倘若落選，他是否會尊重選舉結果時，他並未直接答覆，只表示他有信心會贏。儘管民調顯示對手魯拉以兩位數的幅度領先。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111002