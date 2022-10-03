波索納洛得票遠高預期緊追魯拉 巴西總統大選30日決選

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（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）巴西選務單位今天表示，總統大選將於10月30日進行第2輪決選。兩極激化的巴西總統大選今天首輪投票，右翼的現任總統波索納洛得票超乎預期，緊追左翼的魯拉。

法新社報導，根據巴西高等選舉法院（Superior Electoral Tribunal）官方計票，在97.2%投開票所回報計票後，左翼的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以得票率47.9%領先波索納洛（Jair Bolsonaro）的43.7%。巴西高等選舉法院在官網表示「勢必進行」第2輪決選。

因波索納洛票倉的北部、東南部，開票速度比魯拉票倉的東北部快，開票之初魯拉還一度落後。直到開完約7成選票後，魯拉才後來居上，讓齊聚街頭的支持者鬆口氣歡呼。魯拉的支持者穿上代表「勞工黨」（Workers Party）的紅色服飾，一同觀看開票過程。

但這對波索納洛陣營而言仍是一劑強心針，對魯拉陣營則是令人失望的結果。因為民調機構Datafolha在選舉前夕公布的民調預測，2003到2010年擔任過總統的魯拉，有望第一輪就能以過半的50%得票大勝波索納洛的36%，不用進入第2輪。

「紐約時報」，如今這場普遍認為是當地幾十年來最重要的一場總統大選得在10月30日見真章。人口2.17億的巴西是拉美最大國家，正面臨包含環境威脅、飢餓加劇、經濟不景氣和嚴重兩極對立等一系列挑戰，偏偏魯拉與波索納洛的政見南轅北轍。

波索納洛幾個月來都說自己民調被低估，稱他的造勢場合火熱就是最佳證明。儘管每次民調都顯示他落後不少，但今天的投開票顯示他所言非虛。波索納洛在巴西全部27州的得票，都超過巴西最大民調機構之一Ipec選前一天所做預測。

紐時指出民調顯然對巴西各地保守派選將的實力都誤判，波索納洛站台的州長與議員，得票表現都超過民調。

里約州州長卡斯楚（Claudio Castro）以壓倒性的58%得票連任，比Ipec預測高10個百分點；至少7名波索納洛的前閣員都當選國會議員，包括他的前環保部長與前衛生部長。兩人一個任內讓亞馬遜雨林濫伐暴增，一個在COVID-19疫情期間延遲購買疫苗均遭痛批，但這次依然勝選。

目前情況是波索納洛又有4週可以一搏，避免成為1988年巴西進入現代民主以來首位連任失敗的總統，而魯拉則要繼續完成一場數年前仍難想像的政壇絕地大反攻。

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魯拉出身工廠工人、工會領袖且學歷僅小學5年級，在21世紀最初10年的繁榮時期領導巴西，卸任後卻被控貪污遭定罪，入獄580天；但去年最高法院戲劇性以承審法官帶有偏見為由，撤銷魯拉的控罪。

魯拉與波索納洛是巴西兩極化的縮影。左派視波索納洛為國家民主與世界地位的危險威脅，保守派則認為魯拉是名罪犯，是一場大規模貪腐機制的核心，侵蝕國家體制。許多巴西選民表態，他們站出來是為反對其中一人而非支持心儀候選人。（譯者：譯者：劉文瑜、陳亦偉）1111003