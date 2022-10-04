巴西總統大選首輪未定勝負掀議論 專家指受棄保等因素影響

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）昨天巴西總統大選首輪投票，結果證實選舉兩極分化的情況，但爭取連任的總統波索納洛獲得的選票超過民調先前的預測，讓各界跌破眼鏡並引起熱議。專家說選民組成、受訪者是否表達真實想法、棄保效應都是可能的因素。

首輪投票前夕，巴西民調機構Datafolha和Ipec的數據都顯示工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對波索納洛（Jair Bolsonaro）的優勢約為14個百分點。但巴西高等選舉法院開出99.99%選票後，魯拉獲得48.43%的選票，波索納洛43.2%，兩人進入第2輪決選。

專家提出幾種可能的因素來說明民調和結果的差距，民調機構則解釋，民意調查只是捕捉選民在當下的反應，而不是對未來的預測。

一種可能因素是巴西官方人口調查（Censo）數據尚未更新，如果民調機構基於過去的統計數據，包括所得、年齡、社會階層等進行抽樣調查，可能影響選舉調查結果。

例如2010年巴西人口調查顯示，福音教徒占22%，但Datafolha在2019年進行的調查則顯示，比例上升至31%。福音派選民在競選活動最後階段的表現，可能有利波索納洛。

另一種可能是部分選民在接受民調機構訪問時，因羞恥或害怕而沒有說出內心真正的想法，意即政治學和大眾傳播理論所謂的「沉默的螺旋」（The Spiral Of Silence）現象，也就是當人們發現自己的意見與主流意見不同時，因為害怕被孤立或迫害，便會選擇隱藏自己的意見，保持沉默。

在首輪投票前，巴西社會政治經濟研究所（Ipespe）科學委員會主席拉法雷達（Antonio Lavareda）已提出魯拉選民占多數的社會階層中，可能隱藏波索納洛的支持者；同樣的，部分魯拉支持者也可能因害怕與工黨的貪腐醜聞連結在一起而保持沉默。

第3種可能是選舉策略中的「棄保效應」（在巴西稱為「有用性投票」），意即其他候選人，特別是民運黨的泰貝特（Simone Tebet）和勞工黨的葛梅斯（Ciro Gomes）的支持者，為阻止魯拉或波索納洛在首輪勝出，改投給其中一人。

民調機構Quaest研究員努尼斯（Felipe Nunes）評估，一切跡象都顯示，波索納洛是「棄保效應」的最大受益者，但同樣的情況不見得會在第2輪投票中重複，因為其他候選人的支持者也可能轉投給魯拉。

雖然大家都將焦點放在總統選舉上，但值得注意的是波索納洛推舉的聖保羅州長候選人、共和黨的福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）在首輪投票中獲得42.3%的選票，比民調排名第1的工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）獲得的選票35.7%多出6.6個百分點。

這樣的結果顯示，波索納洛和他的盟友在反工黨和排斥魯拉情緒最高的聖保羅州和整個東南部獲益最多。

聖保羅是巴西最大票倉，首輪投票中，波索納洛在聖保羅、里約熱內盧和聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）3州對魯拉的優勢分別為7、10和12個百分點。在東南部地區，魯拉只在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）贏波索納洛5個百分點。

Datafolha在首輪投票前則預測魯拉在東南部對波索納洛的優勢約為8個百分點。

對於各界對民調的批評，努尼斯說，民調不能預測將要發生的事情，它只是反映選民當下的情緒，但到了選舉日，任何人都可能臨時改變想法。（編輯：郭中翰）1111004