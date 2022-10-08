巴西大選出現善惡二分言詞 宗教不寬容受關注

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巴西總統大選10月底將舉行第2輪投票，競選中出現善惡二分言詞，以極端語言醜化對手。圖為9月23日巴西民眾經過波索納洛肖像畫及魯拉的競選布條。（路透社）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）2022年巴西總統大選本月底將舉行第2輪投票，競選中出現善惡二分言詞，以極端語言醜化對手，有宗教學者認為，大選之後，巴西社會上宗教不寬容可能變得更嚴重。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）比較歷史學者德馬利亞（Tayná Louise De Maria）認為，尋求連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的言論和態度，鼓勵迫害康多布雷（Candomblé）和溫邦達（Umbanda）等非洲巴西宗教的追隨者。

這是因為波索納洛以負面方式將他的對手、工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與源自非洲的宗教和惡魔連在一起。

研究巴西基督教基本教義派的德馬利亞預測，無論誰當選總統，宗教不寬容現象和種族主義將在選後變得更厲害，基督教基本教義派會在巴西社會更加活躍。

今年8月，波索納洛的支持者在社群媒體上傳一支影片，播出魯拉受到巴西非洲宗教婦女祝福的畫面，批評魯拉為贏得選舉「出賣靈魂」。

第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）對這則貼文回應：「（魯拉）可以這樣做？我說上帝就不可以？」

波索納洛的支持者也將魯拉的妻子羅桑吉拉（Rosângela Lula da Silva）與非洲宗教連結在一起；波索納洛還說，選舉是一場「善與惡」的戰鬥，而他代表「善」。

巴西高等選舉法院5日下令社群媒體移除將魯拉與撒旦主義連結在一起的一支影片。

另一方面，魯拉的支持者也上傳一支2017年的影片，將波索納洛與美生會（Freemasonry，或稱共濟會）連結在一起。

德馬利亞認為，魯拉無法透過這樣的影片獲得太多好處，魯拉應該接近進步主義宗教人士，幫助他與福音派選民溝通；波索納洛的競選團隊則應該尋求基督教基本教義派和宗教種族主義者的支持，試圖贏得選舉第2輪投票。

為此，魯拉競選團隊福音派委員會預定10日宣讀「致福音教徒公開信」，目的在遏制波索納洛支持者傳播對魯拉的假新聞，否認將關閉教會，強調2003至2010年魯拉兩任政府致力於打擊對福音派的偏見，以及對宗教人士的建樹和措施；並承諾邀請福音教徒參與新政府的公共行政改革。（編輯：郭中翰）1111008