政治學者：巴西總統決選東南部將定勝負

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）10月底巴西將舉行總統大選第2輪投票，政治學家杜齊認為，包括聖保羅和米納斯吉拉斯在內的東南部地區將決定今年總統大選結果。

工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與爭取連任的自由黨籍現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將在30日進行決選。

杜齊（Renato Dolci）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，米納斯吉拉斯（Minas Gerais）的投票完全沒有定數，兩名候選人競選團隊的內部調查顯示，波索納洛可能在該州對魯拉轉敗為勝。

此外，東南部是巴西最大票倉，同時也有最多選民猶豫不決；因此，與其他地方相比，兩名候選人應該更關注這個地區。

杜齊指出，在如此緊張的選舉中，兩名候選人難分伯仲，最佳策略應該是關注比例介於6%至7%的未決定選民，因為魯拉和波索納洛的死忠選民很難變卦，舉棋不定的選民才是總統大選可能翻盤的關鍵。

巴西民調機構Ipespe今天公布調查指出，魯拉獲得53%的投票意向，波索納洛47%。民調機構在22日至24日透過電話訪問1100人，誤差率為正負3個百分點，可信度95.45%。

民調機構Paraná Pesquisas今天公布的調查顯示，魯拉和波索納洛分別獲得50.2%和49.8%的投票意向。民調機構在20日至24日面訪2020人，誤差率為正負2.2個百分點，可信度95%。（編輯：韋樞）1111026