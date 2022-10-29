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巴西總統決選前 2候選人辯論會最後一搏

2022/10/29 07:32
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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）2022年巴西總統大選第2輪投票30日將登場，2名候選人、工黨籍前總統魯拉和自由黨籍現任總統波索納洛今晚參加環球電視台的辯論會，在決選前做最後一搏。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和波索納洛（Jair Bolsonaro）競選團隊都視環球電視台（TV Globo）的辯論會為競選的關鍵時刻，是2名候選人各自提出政見、攻擊對手和拉攏選民的最後機會。

儘管民意調查機構在本月初首輪投票前進行的投票意向調查與開票結果差距甚大，被各界罵翻，魯拉和波索納洛競選團隊還是根據這些調查決定該做什麼，而這些數據在最近4週沒有太大變化。

選舉推進第2輪後，民調數據顯示波索納洛的投票意向出現正面躍進，他與魯拉之間的差距更加縮小，甚至不分伯仲，但多數民調仍顯示魯拉當選的勝算較大。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）評論家瓦克（William Waack）表示，在這場充滿兩極分化的競選中，無論是魯拉還是波索納洛，都只關注於彼此爭鋒相對，沒有提出政見和實際執行的想法。

瓦克根據過去的經驗指出，選前最後幾小時通常會發生選民突然倒向一邊或另一邊的情況，所以在決選前最後關鍵時刻，魯拉和波索納洛競選團隊更加緊張。

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民調機構Datafolha昨天公布環球電視台和聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）委託進行的調查顯示，魯拉獲得53%的投票意向，波索納洛47%。民調機構在本月25至27日面訪4580人，可信度95%。

民調機構Futura Inteligência接受Modal銀行委託進行的調查今天公布結果則指出，波索納洛獲得50.3%的投票意向，魯拉49.7%。民調機構在本月24至26日透過電腦輔助電話訪問2000人，誤差率為上下2.2個百分點，可信度95%。（編輯：馮昭）1111029

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