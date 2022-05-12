巴西總統大選 女性福音教徒可能決定選舉結果

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西總統波索納洛在2018年選舉擊敗工黨候選人哈達德的關鍵在於福音教徒的支持。但今年10月總統大選的情勢改變，因前總統魯拉參選，可能導致福音派選民分裂，尤其是女性。

根據最新民意調查，福音派男性繼續支持波索納洛（Jair Bolsonaro），福音派女性則在波索納洛和魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）之間存在分歧。

聖保羅大學（USP）人類學家泰謝拉（Jacqueline Teixeira）指出，大多是低收入的黑人福音派女性將決定誰是下一任巴西總統。

巴西智庫Datafolha參考2020年的數據調查指出，巴西福音教徒約58%是女性，59%是黑人或黑白混血，60%以上年齡介於14至44歲。

例如20歲的岡薩加（Tatiana Gonzaga）是里約居民，與母親、養父和妹妹同住，從小參加神召會，是虔誠的福音教徒。

岡薩加是網紅，因上傳揭開福音派神秘面紗的幽默視頻開始出名，在TikTok（抖音國際版）和Instagram分別有超過30萬和9萬粉絲。

2018年總統大選，岡薩加原本打算投票給自稱是虔誠基督徒且競選口號中有上帝的波索納洛，但在得知波索納洛歧視女性，並對信奉其他宗教的人有偏見後，改變了想法。岡薩加意識到，僅僅因為某位候選人稱自己是基督徒就投票給他是沒有意義的。

22歲的畢門達（Alexia Pimenta）和岡薩加一樣是年輕黑人女性，2018年她投票給波索納洛，今年也打算繼續支持現任總統，因為她相信波索納洛是一位保守和顧家的人，而家庭是一切的基礎。

住在首都巴西利亞的福音派女牧師羅琳（Jacqueline Rolim）2018年投票給波索納洛，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，對波索納洛的執政大失所望，所以今年打算投票給魯拉。

著眼於福音派的選票，巴西所有總統候選人都已制定策略來贏得這些選民的心，與大多是白人男性的的福音派領袖達成聯盟，以對教徒產生影響力。

儘管如此，極有可能是福音派女性來決定本屆總統選舉的結果。如同薩爾瓦多市神召會女信徒白瑞拉（Luciene Pereira）所言：「我可以向我的牧師尋求輔導，但決定投票給誰的人是我。」（編輯：馮昭）1110512