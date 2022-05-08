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巴西前總統魯拉提前造勢 籲各黨派團結抗波索納洛

2022/5/8 14:56
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（中央社聖保羅7日綜合外電報導）巴西左翼前總統魯拉今天展開總統大選造勢活動，呼籲巴西人團結支持他以捍衛巴西民主，來共同對抗極右翼總統波索納洛的威權政府。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在造勢大會上告訴支持者說，他的競爭對手既無能治理國家，又不斷對全國說謊以掩飾自己的無能，他並未提到波索納洛的名字。

他說：「巴西最嚴峻的時刻將到來，迫使我們要克服歧異，另選擇建立途徑來對抗這個統治我們、既無能又威權的政府。」

魯拉對歡呼的民眾說：「我們要團結各政治立場、階級、種族和宗教立場的民主人士…共同打敗存在於我們國家的極權威脅、仇恨、暴力與歧視。」

巴西訂於10月舉行總統大選，依巴西選舉法規定，正式競選活動應在8月展開，今天這場造勢大會為遵照法律規定而稱為「動員前期」活動。

最近民調顯示，選舉若在今天舉行，魯拉仍能輕鬆勝過對手；不過，波索納洛（Jair Bolsonaro）最近走遍全國各地，鼓吹增加社會福利支出，聲勢逐漸拉抬上來。

波索納洛一再質疑巴西電子投票系統，引起大眾疑慮，擔心他在選後可能不會承認敗選。

魯拉表示，目前為止他已經凝聚了7個中間偏左黨派的廣泛結盟，並選擇中間派前聖保羅州長（Sao Paulo）奧克明（Geraldo Alckmin）作為競選搭檔，以吸引一些不滿波索納洛政府的溫和派選民。

魯拉強調他在2003年至2010年擔任總統期間的政績，當時巴西因大宗物資的繁榮發展，政府得以養活數百萬貧窮人口。

他說：「巴西重新回到了過去我們曾經克服的黯淡過往。」他提到在貧窮巴西人口當中，飢民人數正在攀升。

路透社報導，魯拉的競選搭檔奧克明在檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應後，透過視訊在造勢大會中發表演說。

76歲的魯拉，妻子已逝，他表示，他目前正和女朋友席瓦（Rosangela da Silva）談戀愛；兩人計劃於本月18日結婚。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110508

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