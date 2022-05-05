前巴西總統魯拉登時代封面 稱澤倫斯基自以為是

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前巴西總統魯拉（圖）在接受美國時代雜誌採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭一樣得對此次俄烏戰爭負責任。（圖取自facebook.com/time）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）前巴西總統魯拉在接受美國時代雜誌採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭一樣得對此次俄烏戰爭負責任。魯拉還說，澤倫斯基自以為高人一等。

時代雜誌（Time）今天公布有魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）照片的雜誌封面，日期為5月23日，封面標題寫著「魯拉的第2幕」，副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。

時代雜誌在世界不同區域採用不同封面，像是下週預定的北美版封面人物是可能收購社群媒體推特（Twitter）的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）；歐洲版封面人物是德國總理蕭茲（Olaf Scholtz）；太平洋版封面人物是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

時代雜誌在專訪中想知道魯拉對俄羅斯入侵烏克蘭的看法，以及如果他是巴西總統會做些什麼緩和衝突。

魯拉在回應中批評澤倫斯基採取的立場，稱澤倫斯基與蒲亭（Vladimir Putin）一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。

魯拉認為，蒲亭入侵烏克蘭是一個錯誤，但如果澤倫斯基不自以為高人一等，大可以採取不同的行動來遏制衝突。

魯拉說：「如果澤倫斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會；現在人們都對蒲亭恨之入骨，但這解決不了問題，雙方必須和談達成協議。」

時代雜誌在專訪中簡述魯拉是巴西近代史上最受歡迎的總統，在涉及巴西石油公司（Petrobrás）的貪腐調查案「洗車行動」（Lava Jato）中被定罪入獄2年後獲釋，今年將在巴西總統大選中與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）打擂台，尋求重返總統寶座。

巴西將於10月舉行總統大選。

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魯拉告訴時代雜誌，他從未放棄政治，因為政治一直在他的血液和腦海中，但2010年底第2任總統任期結束時，他以為自己不會再競選公職，沒想到12年後會再捲土重來，而他的目的只是想繼續施展惠民政策，重振巴西社會的活力。

時代雜誌還提問魯拉如果當選總統，將在經濟政策方面採取什麼立場？魯拉回應稱，經濟政策是贏得選舉後才會確定的話題，現在還言之過早。（編輯：郭中翰）1110505