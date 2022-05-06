魯拉稱澤倫斯基應為戰爭負責 烏克蘭官員：扭曲真相

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）前巴西總統魯拉受訪時稱烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統蒲亭一樣得對俄烏戰爭負責任，烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天在推特上表示，戰爭發生在烏克蘭領土，俄羅斯企圖扭曲真相。

波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）上發文：「前巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）談論烏克蘭或西方在俄烏戰爭中的罪責，這些都是俄羅斯企圖扭曲真相。事情很簡單：俄羅斯背信棄義地攻擊烏克蘭，戰爭只發生在烏克蘭領土上，俄羅斯大規模殺害平民，典型的破壞和占領式戰爭。」

這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭政府高階官員首次公開談論巴西。

根據聯合國人權事務高級專員公署5日統計，自戰事爆發以來，烏克蘭至少有3280名平民死亡。至本月2日，已有約560萬烏克蘭人逃到國外。

魯拉近日接受時代雜誌（Time）採訪中批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對戰爭的行為。

除了說覺得烏克蘭領袖的行為「奇怪」外，魯拉還說澤倫斯基和蒲亭（Vladimir Putin）一樣想要戰爭，「如果澤倫斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會兒。」

魯拉說：「澤倫斯基與蒲亭一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。」

面對這些採訪內容，烏克蘭駐巴西大使館已反應，打算安排與魯拉正式會面，以澄清烏克蘭政府的立場。（編輯：郭中翰）1110506