李奧納多鼓勵巴西年輕人投票 波索納洛反諷回應

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（中央社巴西利亞30日綜合外電報導）關注環境議題的美國影星李奧納多狄卡皮歐呼籲巴西年輕人登記參與10月總統大選投票，暗示他們應阻止極右翼現任總統波索納洛連任，波索納洛今天以反諷語氣回擊。

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）28日推文說：「巴西有亞馬遜雨林和其他對氣候變遷攸關重大的生態系統，所以當地的情況對我們大家都有重要性，年輕人參與投票是促進地球轉為健康的關鍵。」他還附上一個說明如何登記投票的連結。

遭到環保團體普遍批評的波索納洛（Jair Bolsonaro），今天諷刺地回應李奧納多狄卡皮歐。

波索納洛以英語推文說：「多謝李奧力挺！要每個巴西人在即將舉行的選舉中投票真的很重要。我國人民將決定是要保有我們對亞馬遜地區的主權，還是要讓效力外國特殊利益的騙子統治。」

法新社報導，自波索納洛2019年上任以來，李奧納多狄卡皮歐就不只一次公開批評他，尤其是因為他處理亞馬遜雨林火災的方式。

李奧納多狄卡皮歐也曾響應各種非政府組織發起的倡議，主張所有在巴西的投資都應取決於政府是否堅定承諾保育亞馬遜林區。波索納洛則反對這類他所謂侵害巴西主權的要求。

根據官方數據，波索納洛掌權後，巴西境內亞馬遜雨林的年均採伐面積就比過去10年大增75%以上。

波索納洛政府也被控刪減環境監管機關的預算，以及放任森林採伐猖獗，包括金礦礦工、農人和木材走私分子非法焚林。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110430