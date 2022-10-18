泰國首度發現XBB變異株 公衛官員籲民眾勿恐慌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國發現首2例Omicron新型變異株XBB，不過公衛官員表示，沒有證據顯示XBB變異株會帶來嚴重症狀，民眾不需恐慌，機場將加強監測來自香港和新加坡旅客的狀況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）昨天表示，近日2名從國外抵達泰國的女子被偵測到感染XBB變異株，這是泰國首度發現XBB變異株病例。

蘇帕吉指出，這2人9月入境泰國，一個是60歲從香港入籍的外籍女子，一個是49歲從新加坡入境的泰籍女子，2人症狀輕微，自我隔離之後都已經痊癒。

蘇帕吉表示，雖然泰國已經全面開放國境且取消多數的防疫限制，但公衛部仍然密切監控疫情，民眾不需要恐慌，因為沒有證據顯示XBB變異株會帶來嚴重症狀。以新加坡為例，雖然XBB變異株帶來一波疫情，但重症患者和確診人數增加的比例相當，XBB變異株相較其他變種並未造成更嚴重的狀況。

蘇帕吉指出，泰國也發現了2例Omicron的最新變種BF.7，一個是住在泰國的16歲外籍人士，另外一個是62歲的醫療人員，2人都是輕症患者。

公衛部疾病管制署流行病學局局長賈克拉（Jakkarat Pittayawong）表示，隨著入境旅客增加，泰國確診人數也會增加，不過死亡率將會和季節性流感一樣低。

泰國自10月1日起全面開放國境，旅客入境不需再出示任何疫苗或檢測證明，不過隨著XBB變異株案例增加，來自新加坡和香港旅客若在入境時有呼吸道症狀，泰國衛生官員在機場將對旅客進行COVID-19檢測。（編輯：林憬屏）1111018