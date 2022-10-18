更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民眾接種高端赴日本須PCR 指揮中心研議加打其他疫苗
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 國際

泰國首度發現XBB變異株 公衛官員籲民眾勿恐慌

2022/10/18 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國發現首2例Omicron新型變異株XBB，不過公衛官員表示，沒有證據顯示XBB變異株會帶來嚴重症狀，民眾不需恐慌，機場將加強監測來自香港和新加坡旅客的狀況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）昨天表示，近日2名從國外抵達泰國的女子被偵測到感染XBB變異株，這是泰國首度發現XBB變異株病例。

蘇帕吉指出，這2人9月入境泰國，一個是60歲從香港入籍的外籍女子，一個是49歲從新加坡入境的泰籍女子，2人症狀輕微，自我隔離之後都已經痊癒。

蘇帕吉表示，雖然泰國已經全面開放國境且取消多數的防疫限制，但公衛部仍然密切監控疫情，民眾不需要恐慌，因為沒有證據顯示XBB變異株會帶來嚴重症狀。以新加坡為例，雖然XBB變異株帶來一波疫情，但重症患者和確診人數增加的比例相當，XBB變異株相較其他變種並未造成更嚴重的狀況。

蘇帕吉指出，泰國也發現了2例Omicron的最新變種BF.7，一個是住在泰國的16歲外籍人士，另外一個是62歲的醫療人員，2人都是輕症患者。

公衛部疾病管制署流行病學局局長賈克拉（Jakkarat Pittayawong）表示，隨著入境旅客增加，泰國確診人數也會增加，不過死亡率將會和季節性流感一樣低。

泰國自10月1日起全面開放國境，旅客入境不需再出示任何疫苗或檢測證明，不過隨著XBB變異株案例增加，來自新加坡和香港旅客若在入境時有呼吸道症狀，泰國衛生官員在機場將對旅客進行COVID-19檢測。（編輯：林憬屏）1111018

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
上海疫情本土病例增 多區動員加緊核酸檢測