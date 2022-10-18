印度流浪狗咬死7月嬰 流浪狗爭議再浮檯面

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度首都德里衛星城市諾伊達（Noida）發生流浪狗咬死7個月大嬰兒事件，引起社區公憤，也使得社區流浪狗處置爭議再次浮上檯面。

事件發生於昨天晚間，社區正在進行修建工作，不幸死亡的嬰兒是一名工人的小孩。印度媒體報導，母親在工作時把他放在一邊，不料遭到流浪狗襲擊，肚破腸流，送醫急救後於今天上午不治死亡。

由於這已不是第一次發生流浪狗攻擊事件，憤怒的社區居民上午聚集，抗議地方政府對於社區請願一直沒有作為。

住在同一社區的台灣人洪沛妤告訴中央社，印度流浪狗的野性比台灣的流浪狗還強，社區不時傳出有人被流浪狗攻擊的事件，許多居民的小孩到鄰棟大樓找朋友玩時，都要大人陪同保護。

她說，流浪狗爭議在社區已經吵了兩年，居民多次要求警察驅趕或捕抓，但多沒有下文，「大概是抓不完吧，有時候流浪狗被驅趕就跑到地下停車場，連大人去開車時都會膽戰心驚。」

事實上，印度許多社區都面臨同樣的狀況，只是除了情節嚴重的案例之外，大多沒登上新聞。上個月，印度西南部都市卡利克特（Kozhikode）一名12歲男童騎腳踏車時，遭到流浪狗撲倒咬成重傷。

印度人愛護生命，常餵食路上的流浪牛、流浪狗、野猴、松鼠和野鴿，導致這些流浪動物就此留下不走，但又沒有居所，於是在附近流動。

「印度善待動物組織」（PETA India）志工蘇雅萬希（Radhika Suryavanshi）則在電視上說，驅趕不是解決之道，因為趕完這批又會有下一批進來，重要的是為流浪動物進行結紮及施打疫苗，同時只在居民商議好的地點餵食。

她說，結紮後的流浪狗不會再為交配及地盤而爭鬥，性格會溫馴許多。

根據印度漁業暨畜牧部資料，截至2019年，全印度流浪狗約有1530萬隻。（編輯：高照芬）1111018