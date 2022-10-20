土耳其熱氣球突遇強風硬著陸 2乘客死飛行員遭羈押

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）土耳其內夫謝希爾省石頭城一向為熱氣球觀光重鎮，18日發生熱氣球突遇強風迫降事故，造成兩名西班牙遊客喪生，3人受傷。當地媒體指出，肇事飛行員已遭羈押。

內夫謝希爾省（Nevsehir）省長辦公室18日發布聲明表示，一家私營熱氣球公司駕駛上午7時25分從阿瓦諾斯區（Avanos）的季爾維（Zelve）遺址起飛。飛行期間風速驟然增強，熱氣球於上午8時50分在卡瓦克（Kavak ）迫降。

熱氣球上共有28名乘客及兩名工作人員。省長聲明指出，其中兩名西班牙國民喪生，3名西班牙國民受傷。

當地官員稱，3名傷者送往不同醫院治療，已脫離險境。省長辦公室表示，已對這起事件展開司法及行政調查。

西班牙媒體報導，兩名死者來自西班牙東北部城市赫羅納（Girona），當地民眾得知消息後無不感到驚愕，並於18日默哀一分鐘。市議會啟動援助作業外，也對受影響家庭及民眾提供心理輔導。

石頭城（Cappadocia）讀音為卡帕多奇亞，是波斯語中的「駿馬之地」。當地具有豐富的火山地形，許多外國遊客都選擇乘熱氣球升空鳥瞰。之前也曾有熱氣球空中相撞、造成外國遊客喪生的意外。2014年就曾發生一起熱氣球墜落事故，造成中國遊客1死4傷，其中2人重傷、2人輕傷。

過去在美國接受熱氣球訓練的Aphro在石頭城耕耘多年，曾於當地經營觀光業。她今天接受中央社訪問時指出，這場意外發生前，相較於其他較為保守的飛行員已經先行降落，肇事外籍駕駛反而逆風攀升至800公尺，「以當時風速超過7節的狀況來看，確實是冒險」。此外，熱氣球已有12年的球齡，多重不利因素堆疊下，造成憾事。

回顧過去石頭城數起重大熱氣球事故，Aphro指出，人為因素大於機件問題。歷年事故分析顯示，駕駛不夠熟練（累積飛行時數不足），與飛行時的S.O.P執行不夠完整，是最大肇因。

她說，近十年來，石頭城航空主管機關漸近式地以限縮工作簽證的方式，將外籍飛行員汰選出局，致力保留本土飛行員，主要原因就是看重本土駕駛對於當地氣候、空域、地域環境的熟悉、以及術語溝通零障礙等優勢，藉此強化全球最忙碌的熱氣球場域飛安。

不過，Aphro指出，通常非母語系的飛行員，即便會講土文，但在危急時刻還是可能有一、兩秒的詞窮或打結，這個短短的一至兩秒，有可能就是釀成事故的導火線。

石頭城每日清晨約160顆熱氣球充斥高空，當地的熱氣球幾乎皆是全球罕見的最巨幅體型，為自行把關飛行安全，Aphro建議旅客盡量挑選飛行累積時數超過1500小時的資深駕駛員、以及定期於6年內汰新球體的熱氣球公司。

根據官方數據，今年1至8月，逾254萬名遊客造訪石頭城，刷新歷史紀錄。與去年同期相比，遊客人數幾乎翻倍，飆升98%。（編輯：黃自強）1111020