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經濟學人封面影射英國淪為義大利 義駐英大使批評

2022/10/21 21:25
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國「經濟學人」（The Economist）週刊最新一期封面標題，用結合英國和義大利所組成的「英大利」（Britaly）一字形容英國政治亂局，遭到義大利駐英國大使批評。

英國首相特拉斯（Liz Truss）10月20日宣布辭去保守黨黨魁，擔任首相僅45天，成為英國史上任職時期最短的首相。特拉斯9月5日才在黨魁選舉驚險勝出，但10月14日她任命的財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）因減稅計畫風波辭職，短短不到一週特拉斯也不堪壓力請辭。

經濟學人早在10月19日出刊的最新一期，便以特拉斯為封面，標題是：「歡迎來到英大利」。

封面繪圖也多方影射義大利，包括特拉斯一手持披薩狀的盾牌，另一手則拿著叉子，上面捲著義大利麵。披薩盾牌則以英國國旗為圖案，並少了一塊切片。

經濟學人內文形容「英大利」是一個「政治不穩定、經濟成長低落且從屬於市場的國家」。

文中還提醒讀者，早在2012年，特拉斯與夸騰就寫過一本書，書名是「不受羈絆的不列顛」（Britannia Unchained），當中以義大利為反例，指該國「公共服務停滯不前、成長率低、生產率低」，不是英國該走的方向。

英國「衛報」（The Guardian）報導，經濟學人的新封面激怒許多義大利人，包括義大利駐英國大使藍柏堤尼（Inigo Lambertini）。他在推特（Twitter）發表給經濟學人編輯的公開信，指出這樣的封面「靈感來自最老舊的刻板印象」。

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他寫道：「雖然義大利麵和披薩是世界上最多人愛吃的食物，但義大利作為歐洲第2大製造國，針對您的下一期封面，我們建議您改為選擇我們的航空、生技、汽車或製藥業。無論選擇為何，都會更準確地聚焦義大利。」

在社群媒體上，網友也評論這樣的封面「狂妄自大」且「冒犯人」。有人在推特打趣寫道：「如果你被經濟學人這期封面冒犯到，那我無法想像，當你發現那片披薩上面有黃瓜時會如何！」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111021

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