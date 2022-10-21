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美國考慮擴大對中國科技禁令 納入量子運算和AI

2022/10/21 10:51（10/21 11:08 更新）
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根據知情人士透露，美國總統拜登政府正在探索實施新出口管制的可能性，欲藉此限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。（中央社製圖）
根據知情人士透露，美國總統拜登政府正在探索實施新出口管制的可能性，欲藉此限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據知情人士透露，美國總統拜登政府正在探索實施新出口管制的可能性，欲藉此限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。

彭博報導，不願公開身分的知情人士表示，這些潛在計畫還處於初期階段，側重還在實驗階段的量子運算以及人工智慧（AI）軟體領域。他們說，產業專家正在評估如何設定限制基準。

美國本月初宣布一系列針對中國的出口管制新規，目的在遏制中國運用先進半導體生產武器和監控系統的能力。

美國已加大行動，扼殺中國開發特定技術的能力，本月稍早宣布的全面禁令也限制美國公民和居民加入中國科技公司的方式。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）對此不予置評。白宮國家安全會議（National Security Council）發言人表示，不清楚這類額外管制討論。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上個月在有關科技、競爭力和國家安全的演講中提到，「包括微電子、量子資訊系統和AI在內的運算相關技術」，相關發展「將在未來10年發揮超強重要性作用」。他強調出口管制對於「儘可能維持大幅領先對手」有其重要性。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1111021

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