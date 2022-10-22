幾內亞軍政府妥協 願2年內還政於民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社幾內亞首都康納克立21日綜合外電報導）西非經濟共同體（ECOWAS）今天表示，西非國家幾內亞的軍政府原本要3年才交出權力，但因怕為此受到制裁，如今答應2年內還政於民。

據幾內亞軍政府發布於社群媒體的一份西非經濟共同體文件，內容稱「經過反覆折衝，西非經濟共同體的專家團與幾內亞達成一項24個月內將政權過渡的共同時間表」。

法新社報導，這份文件是西非經濟共同體本週派往幾內亞的技術顧問團所發表的報告，但報告並未具體指出24個月期限從何時起算；這個時間表得先由西非經濟共同體的領袖會議通過，才能正式生效實施。

西非經濟共同體已訂於年底前舉行峰會。經濟共同體的各國領袖上月已將幾內亞停權，並制裁幾內亞軍政府內一些人士，當時他們要軍政府在1個月內提出「合理、可接受」的還政時間表，這週末是最後期限。

期間西非經濟共同體與幾內亞軍政府間的外交管道仍暢通，軍政府也重申準備與對方所派的技術顧問團合作。

西非的幾內亞礦產豐富卻相當貧窮，2021年9月軍方強人頓波雅（Mamady Doumbouya）發動政變推翻掌權十多年的民選總統康得（Alpha Conde），之後便自任總統開啟軍政府統治，稱3年內才要交出權力；但多數西非官員都說2年才是能接受的期限。當前幾內亞國內反軍政府的暴力示威不斷。

近年西非經歷多場軍事政變，包括馬利在2020、2021年、2021年9月幾內亞，布吉納法索今年也兩度爆發軍事政變。

西非經濟體7月才在數月折衝下，與馬利軍政府達成類似的還政於民時間表；根據協議內容，馬利軍政府需在2024年3月交棒，等於自2020年8月推翻民選政府後執政約3年半。（譯者：陳亦偉）1111022