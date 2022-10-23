世銀：疫情影響泰國鄉村窮人 學習科技應對新局勢

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）世界銀行的研究指出，受到COVID-19疫情以及經濟成長放緩的影響，泰國貧窮人口增加，鄉村的貧窮率更是高出城市，報告建議政府應教導鄉村地區民眾使用數位科技，以應對當前新局勢。

世界銀行（World Bank）21日發布「 鄉村收入診斷」（Rural Income Diagnostic）報告，報告裡提到由於高經濟成長率以及經濟結構轉型，泰國的貧窮率從1990年的58%下降到2020年的6.8%。

不過受到經濟成長放緩、農地收入減少以及COVID-19疫情的影響，2016、2018和2020年泰國的貧窮人數開始增加，以2020年為例，在鄉村地區的貧窮人口比在都市地區高出3個百分點，換算成人數大約多出230萬人。

貧窮人口的分布也呈現區域不均的現象，在泰國南部和東北部的貧窮率幾乎是全國貧窮率的2倍。

世界銀行泰國區主任扎空（Fabrizio Zarcone）指出，疫情後泰國經濟逐漸適應新常態，泰國政府應採取包括增加農業生產力、支持栽種多樣化的高經濟價值作物、改善鄉村地區進入市場的管道以及利用數位科技等政策，協助鄉村地區民眾克服他們面臨的障礙。

報告也指出，2019年泰國的吉尼係數(判斷年所得分配公平程度的指標)是0.433，泰國的收入不均比率在東亞和太平洋地區是最高，鄉村地區的平均家戶月收入只有城市地區的68%，鄉村地區的人民面臨著教育程度不足、大量依賴人口以及艱困的生活狀況等問題。

世界銀行研究貧窮問題的經濟學家哈辛（Nadia Belhaj Hassine Belghith）指出，鄉村地區的農民人口持續老化，加上他們教育程度不足，因此如何讓年輕或是年長一代的農夫學會利用新科技是很重要的事情，這樣他們比較懂得如何面對像氣候變遷這般的新課題。（編輯：韋樞）1111023