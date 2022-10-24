巴西前國會議員抗拒法官逮捕令 以手榴彈傷員警

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（中央社里約熱內盧23日綜合外電報導）巴西聯邦警察一項聲明指出，前國會議員傑佛森（Roberto Jefferson）今天拒絕接受最高法院法官所下逮捕令，以武器攻擊員警。

聯邦最高法院下令再度逮捕傑佛森，因為他在網上攻擊最高法院大法官盧西亞（Carmem Lucia），稱她為「女巫」和「妓女」，違反軟禁條款。聯邦警察說，兩名員警被傑佛森投擲的手榴彈碎片所傷。聲明又說，兩警官都送醫，後來出院。

傑佛森的律師古尼雅（Gustavo Cunha）說，他曾建議他的當事人投降，但傑佛森拒絕了。

法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）命令聯邦警察將身為總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友傑佛森關進監獄。

曾任勞工黨（PTB）主席的傑佛森曾發布一段攻擊法官盧西亞（Carmem Lucia）的錄音帶，指盧西亞涉及做出與總統選舉有關的決定。

傑佛森因早前涉嫌製造假新聞而受調查，他並在21日發布聲明攻擊盧西亞。盧西亞曾經裁決，挪出現任總統波索納洛一部分的廣播時間給另一位總統候選人魯拉（Luis Inacio Lula da Silva）。

左派前總統魯拉之前抱怨，對手在政治廣告中攻擊他；隨後盧西亞就作出有關裁決。

兩位反對派參議員羅德里格斯（Randolfe Rodrigues） 和加瑪（Eliziane Gama）已要求最高法院為攻擊盧西亞一事，懲處傑佛森。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111024