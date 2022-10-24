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聯合國防酷刑調查員欲訪監獄 澳洲當局拒絕並辯白

2022/10/24 19:12
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（中央社雪梨24日綜合外電報導）聯合國（UN）防範酷刑小組委員會計劃造訪澳洲監獄，但遭當地州政府拒絕。澳洲新南威爾斯州州長今天自辯稱，該州監獄維持高標準，且澳洲是主權國家。

聯合國防範酷刑小組委員會（Subcommittee on Prevention of Torture,SPT）指出，澳洲新南威爾斯州（New South Wale）上週禁止聯合國調查員造訪當地一處小型法院監獄。

此外，根據澳洲昆士蘭州（Queensland）衛生廳，昆州也拒絕讓聯合國調查員造訪當地精神衛生機構住院病房。

聯合國防範酷刑小組委員會昨天表示，澳洲「明顯違反」其基於聯合國「禁止酷刑公約任擇議定書」（Optional Protocol to the Convention against Torture,OPCAT）的義務。

聯合國防範酷刑小組委員會昨天已中止在澳洲的12天行程，此行原定於16日開始至27日結束，意在提供OPCAT締約國建議與協助。

對此，新州州長佩羅特（Dominic Perrottet）今天在記者會上並未致歉，他表示該州擁有最高監獄標準，並具有監督其監獄體制的獨立程序。

他指出：「在懲教設施方面，我們是主權國家，有自身權利以及高標準。如果有投訴，如果有問題，它們會獲得適當處理。」（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111024

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