傳聯準會可能討論放慢升息 美債反彈股市獲喘息

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）出現不久後將放緩升息步伐的跡象，這有助美國公債殖利率在上週最後交易日走勢回穩，也為投資人帶來一些希望，期待更穩定的債市能緩和股市壓力。

美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）21日報導，聯準會官員準備在11月1至2日舉行的政策會議升息0.75個百分點（3碼），但屆時很可能也打算辯論是否在12月轉向較小的升息幅度。與美國公債價格走向相反的美債殖利率，當天應聲大致走跌。

華爾街日報今天指出，近幾週投資人開始預測，聯準會不僅將在11月再度升息3碼，12月也會升息相同幅度。這使得造成債市和股市連續幾個月重挫的升息預測又再升溫。

因此，當傳出美國央行可能在12月只升息2碼的構想，美國短期公債反應格外明顯，21日立刻應聲勁揚，因為短債對近期利率展望較為敏感。

當天稍晚，美國舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）總裁戴利（Mary Daly）發表談話後，投資人解讀為顯示擔憂央行升息速度過快。這又促使美債價格進一步走強，美國2年期公債殖利率終場由一週前的4.507%降至4.489%。

美國股市也加入債市勁揚行列，標普500指數21日穩定攀漲，收盤上揚2.4%，週線上漲4.7%。

傑富瑞（Jefferies）固定收益集團貨幣市場經濟學家塞門斯（Thomas Simons）表示，21日的種種市場發展，暗示聯準會官員的討論「正在轉向如何讓市場準備面臨較小的升息幅度」。

儘管如此，較長期的美國公債殖利率上週收盤仍顯著上升。對美國經濟普遍借貸成本影響力較大的美國10年期公債殖利率，21日收盤由一週前的4.005%上揚至4.212%，寫下連續12週攀升，並使得今年的歷史最差報酬情勢再惡化，對整體金融市場造成廣泛衝擊。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111024