魁北克分離主義政黨呼籲加拿大 脫離英國君主制

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（中央社渥太華26日綜合外電報導）加拿大魁北克分離主義政黨今天要求聯邦政府脫離英國君主制，表示英國國王查爾斯三世（King Charles III）近期繼承王位就是一個機會。

路透社報導，魁人政團（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）概述議會動議，儘管這項議案不太可能被接受，他仍稱效忠外國主權不僅過時，代價也昂貴。

加拿大這項議案預定今天進行表決。

布朗謝聲明指出：「近期英格蘭的王位轉移，對魁北克人和加拿大人是一個讓他們脫離不合時宜的君主政體的機會。」

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日以96歲高齡過世，查爾斯三世自動繼位為大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國國王和14個大英國協成員國元首。

切斷與英國君主制的關係，須獲得加拿大10個省議會和國會兩院一致支持，才能修憲實現。

儘管加拿大與英國有著深厚的歷史淵源並景仰英國女王，但仍有愈來愈多加拿大人不願一個外國君主代表他們，不過幾乎沒有修憲的政治意願。

魁北克從未正式批准加拿大憲法，且民調顯示，魁北克居民對英國歸屬感很低。

英國於15世紀末開始將加拿大列為殖民地，直到1982年前都仍是英國的一部分。加拿大目前仍是以英國君主為元首的大英國協成員之一。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1111027