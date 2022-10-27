執行國防訂單成本增 波音第3季財報虧損33億美元

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（中央社紐約26日綜合外電報導）航太巨頭波音公司今天令人意外地申報33億美元第3季虧損，目前波音正吃力應付若干國防訂單的成本不斷上升問題，包括空軍一號總統座機。

法新社報導，國防訂單造成的業績困境源自整體經濟所遭遇的供應鏈問題，以及政府合約的限制。相關採購軍備也包括KC-46空中加油機和運輸機以及T-7A空軍教練機。

波音的投資方最初坦然面對這個令人失望的財報，只是股價在一項電話會議後急挫。波音的主管們在會中預言，公司未來商用飛機的產量增加速度將十分緩慢，並對能否很快恢復對中國交運飛機表示懷疑。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）在接受CNBC訪問時承認，讓波音陷入與政府簽定固定價格合約的束縛是不智之舉。他提到，波音執行和前總統川普談判出的空軍一號新機採購案有困難。

凱爾洪說，「關於空軍一號的…最大錯誤可能在於固定價格」；他並說，對這類國防訂單而言，簽訂「成本加獎勵金合約」是比較妥當的作法。

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在執行軍備訂單遭遇難題的同時，波音商用飛機部門的營收上升，原因是787夢幻客機（787 Dreamliner）已恢復交貨和因飛安疑慮一度停飛的737Max客機交機量增加。根據財報，波音第3季總體營收成長4%，來到160億美元，仍低於分析師的預期。

至於中國現仍不願提取已下單訂購的737Max客機，因此波音正物色其他可能的顧客。凱爾洪表示，中國因防疫清零政策而致「對飛機的整體需求減少」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111027