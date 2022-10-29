日本「餃子的王將」社長命案9年後靠菸蒂抓到人 嫌犯就在牢裡

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影片來源：読売テレビニュース

（中央社東京29日綜合外電報導）經營日本知名連鎖餐飲店「餃子的王將」的王將食品服務公司社長大東隆行，9年前遭槍殺身亡，警方10月28日逮捕犯嫌，押解過程為防「劫囚」，出動防彈車高度警戒。

日本富士新聞網、TBS電視台、讀賣新聞、時事通信社報導，現年56歲的黑道成員田中幸雄，涉嫌在9年前以手槍近距離擊發4槍，殺害當年72歲的大東隆行。

這起重大槍擊案發生在2013年12月19日清晨5時46分左右，地點位於京都市山科區的王將食品服務公司總部前。當時獨自駕車抵達總公司前停車場的大東隆行，腹部中3槍、胸部中1槍身亡。

由於受害者是上市企業老闆，日本社會因這起槍擊案深感震驚。

警方在案發現場附近找到的菸蒂上DNA與田中一致，加上警方鑑識認定，從香菸燃燒時間來看，可能是田中在現場所吸，種種因素可能讓警方因此認為田中涉嫌重大，決定逮捕。

田中被捕前，因犯下其他案件，正在福岡監獄服刑。警方用來押解田中的車隊於下午5時左右從福岡監獄出發，總共花了約11小時才抵達京都市山科警察署。

警方目前尚未說明田中是否認罪，參與調查的相關人士說，田中被捕後對警詢保持緘默。

● 押解過程逾600公里

這段押解行程從九州地方的福岡到關西地方的京都，距離超過600公里，警方以罕見的森嚴戒備執行押解。

用來押解犯嫌的車輛是防彈款式的運動型多用途車（SUV），從福岡開往京都沿途中，警方共派出8輛搜查用車輛前後「包夾」，組成9輛一列的押解車隊。

押解過程戒備如此森嚴的原因，是田中隸屬的「工藤會」被稱為日本最凶狠的「暴力團」（類似黑道組織）。工藤會在日本全境「指定暴力團」中，是唯一一個被指定為「特定危險指定暴力團」。

警方無法排除在押解過程中遭到工藤會成員「劫囚」的可能性，所以全程保持高度警戒，以致花了比預想更長的11小時才抵達京都。

● 如臨大敵 移送改由檢察官赴警署

至於原本依例移送檢方的手續，也將採取特別的因應方式。日本刑事訴訟法規定，警方逮捕犯嫌後，要在48小時內將犯嫌移送檢方，否則就必須釋放犯嫌。

一般來說，警方會把犯嫌從留置的警察署移送到檢察廳，這次卻罕見由京都地方檢察廳的檢察官前往警察署，主要著眼在不讓犯嫌移動，避免移送途中可能發生「劫囚」或犯嫌逃亡的風險。

這種情況雖然罕見，但並非沒有前例。2019年12月發生山口組旗下成員遭槍擊事件，兵庫縣警方當時對於被逮捕的神戶山口組幹部也採用這種移送手續。

大東隆行的長子大東剛志坦言心情很複雜，一方面覺得終於抓到犯嫌，一方面又覺得為何花了那麼久時間，「希望接下來的調查能釐清包括犯嫌背後關係在內的真相」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111029