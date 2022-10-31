更多編輯台推薦新聞：
從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽摘金 創隊史最佳
首頁 / 國際

集會抗議同僚被關 海地記者遭催淚瓦斯罐擊中喪命

2022/10/31 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海地太子港31日綜合外電報導）海地一名記者昨天在首都太子港抗議時，被催淚瓦斯罐擊中頭部而喪命。他當時參加要求警方釋放另一名記者的抗議集會。

法新社報導，維爾薩特（Romelson Vilsaint）與其他媒體人士在太子港（Port-au-Prince）一所警察局外集會，要求將數小時前遭到拘押的另一位記者狄曼契（Robest Dimanche）釋放。

醫療機構消息人士告訴法新社，維爾薩特「被送到急診後數分鐘內不治」、「神經外科醫生診斷發現，他遭到催淚瓦斯罐擊中，到院時情況危急」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

維爾薩特所屬媒體組織主席將他的死亡歸咎於警方，痛批「催淚瓦斯遭到濫用」、「也有看到警察擊發突擊步槍，然後維爾薩特就倒臥血泊中」，數小時後才被送醫。他還說警察也曾對他動粗。

維爾薩特死亡事件發生前一週內，海地相繼傳出南部廣播電台主持人泰斯（Garry Tess）遺體被人尋獲，以及當地報紙「新聞人報」（Le Nouvelliste）調查記者阿方斯（Roberson Alphonse）遭到暗殺未遂。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111031

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族