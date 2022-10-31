集會抗議同僚被關 海地記者遭催淚瓦斯罐擊中喪命

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（中央社海地太子港31日綜合外電報導）海地一名記者昨天在首都太子港抗議時，被催淚瓦斯罐擊中頭部而喪命。他當時參加要求警方釋放另一名記者的抗議集會。

法新社報導，維爾薩特（Romelson Vilsaint）與其他媒體人士在太子港（Port-au-Prince）一所警察局外集會，要求將數小時前遭到拘押的另一位記者狄曼契（Robest Dimanche）釋放。

醫療機構消息人士告訴法新社，維爾薩特「被送到急診後數分鐘內不治」、「神經外科醫生診斷發現，他遭到催淚瓦斯罐擊中，到院時情況危急」。

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維爾薩特所屬媒體組織主席將他的死亡歸咎於警方，痛批「催淚瓦斯遭到濫用」、「也有看到警察擊發突擊步槍，然後維爾薩特就倒臥血泊中」，數小時後才被送醫。他還說警察也曾對他動粗。

維爾薩特死亡事件發生前一週內，海地相繼傳出南部廣播電台主持人泰斯（Garry Tess）遺體被人尋獲，以及當地報紙「新聞人報」（Le Nouvelliste）調查記者阿方斯（Roberson Alphonse）遭到暗殺未遂。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111031