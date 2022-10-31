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泰國外長稱習近平將出席APEC峰會

2022/10/31 22:09
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（中央社台北31日電）港媒報導，泰國外長確認，中國國家主席習近平將出席下個月在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，習近平屆時也會對泰國展開正式訪問。至於俄羅斯總統蒲亭則還不確定是否出席。

香港電台今天報導，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）確認，習近平將會出席APEC峰會，習近平屆時也會對泰國展開正式訪問，並與總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面。

他並表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）及柬埔寨首相洪森（Hun Sen），將會以特別嘉賓方式與會。至於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否會親自出席，目前仍然未能確定。

美國白宮先前已表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將會代表美國出席APEC峰會。

據報導，18名亞太經合組織成員的領導人，已確認將會親自出席11月18至19日在曼谷舉行的APEC峰會。

APEC峰會定於11月18日至19日在泰國曼谷舉行，緊接在11月15日至16日於印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會後。外界預期，美國總統拜登（Joe Biden）很可能與習近平在G20上會晤。（編輯：張淑伶）1111031

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