強化歐洲北翼戰力 美向芬蘭出售導引多管火箭系統

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國防安全合作署表示，美國國務院決定批准對芬蘭政府的潛在外國軍售案，將出售導引多管火箭系統（GMLRS）火箭彈與相關設備，金額約5.35億萬美元（新台幣173億元）。

根據美國國防安全合作署（DSCA）官網，芬蘭政府提出將購買導引多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket System）150枚M30A1替代彈頭（AW）火箭彈，或M30A2替代彈頭火箭彈吊艙（每個吊艙6枚）、配備鈍感彈藥推進系統（Insensitive Munitions Propulsion System），或是兩者的組合；以及250枚M31A1單一彈頭（Unitary Warhead）火箭彈，或M31A2火箭彈配備鈍感彈藥推進系統，或是兩者的組合。

這筆軍售案也包括品質保證團隊（Quality Assurance Team）、運輸服務等相關計畫內容與後勤支援，總額約5億3500萬美元。

美國國防安全合作署表示，這項擬議中的軍售案將支持美國外交政策與國家安全，方法是透過提升受信賴夥伴的安全，這對歐洲政治穩定與經濟進步而言是重要力量。此外，協助芬蘭發展與保持強大的自衛能力，對美國國家利益至關重要。

美國國防安全合作署指出，芬蘭打算利用這些國防物資與服務來提高國家軍事儲備，增強歐洲北翼的地面與空中防禦能力。由於歐洲安全局勢惡化，提高國家軍事儲備對維持芬蘭防禦與嚇阻力十分重要。

美國國防安全合作署並說，這項擬議中的軍售案不會改變歐洲地區的基本軍事平衡，也不會對美國防禦戒備狀態造成不利衝擊。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111103