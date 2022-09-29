芬蘭9/30起正式關閉邊境 禁止俄羅斯遊客入境

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩29日專電）芬蘭政府今天宣布基於外交理由，將關閉邊境，拒絕俄羅斯遊客入境，禁令於9月30日凌晨零時起實施。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，為了維持芬蘭與他國友善的外交關係，芬蘭決定禁止持觀光簽證的俄羅斯公民入境，但持有長期簽證，為探親、醫療原因的個人將可繼續入境芬蘭。

芬蘭是申根區中跟俄羅斯接壤國界最長的國家，因此在俄烏戰爭爆發後，芬蘭對俄羅斯公民的入境管控也受到歐盟與申根國家高度關心，在芬蘭申請加入北約後，更是北約面對俄羅斯的重要前線。

哈維斯托表示，烏克蘭曾多次要求芬蘭更嚴格控管俄羅斯公民入境，而27日在烏克蘭東部地區結束的公投，以及波羅的海北溪管線遭破壞等事件，讓芬蘭決定加快對俄羅斯公民關閉邊境的動作。

芬蘭雖曾在9月初時將把核發給俄國人的簽證數量減至當前核發量的10%，由芬蘭入境的俄國旅客也大幅減少，但不完全禁止俄國人入境的作法，遭到波羅的海鄰國愛沙尼亞的強烈批評。

哈維斯托認為，此禁令將讓芬蘭的外交關係更安全、穩定。

這項禁令有可能導致申請政治庇護的俄國人人數大增，也可能增加邊界偷渡的情形，芬蘭內政部表示，已做好相關準備，也表示引起大量俄國民眾出逃的徵召令並不會是芬蘭提供政治庇護的主要原因。（編輯：高照芬）1110929