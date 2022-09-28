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動員令掀出走潮 俄羅斯：不會強制引渡國民返國

2022/9/28 09:24
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯頒布局部動員令，引發數以千計適齡役男跨越國境湧入鄰國，以免被徵召投入烏克蘭戰事。莫斯科今天表示，當局不會要求前往國外的俄羅斯民眾引渡回國。

俄羅斯國防部透過聲明表示：「俄羅斯國防部不曾向哈薩克、喬治亞或任何其他國家發出要求，要俄國公民被迫返回俄國土地，也不打算這麼做。」

法新社報導，俄國21日頒布徵兵令以來，大批俄國民眾湧入周邊鄰國，人們排上好幾個小時，等待跨越邊界。

中亞國家哈薩克今天表示，21日以來，約有9萬8000名俄人進入哈薩克。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天矢言保護逃離「無望絕境」俄人的安全與福祉。

俄國民眾也前往黑海鄰國喬治亞，動員令頒布以來，每日抵達喬治亞的俄國人數近乎翻倍。

俄國與喬治亞接壤地區的當地內政機關表示，邊境的情況「極為緊張」。

該機關還說，將於「不遠的將來」在邊境成立機動動員辦公室。

此外，根據路透社報導，歐洲國際邊界管理署（Frontex）今天表示，莫斯科當局頒布局部動員令以來，進入歐洲聯盟（EU）的俄人人數大增，俄國若決定為了徵兵關閉邊境，非法跨越邊境的活動恐怕會增加。

管理署透過聲明表示：「過去一週，將近6萬6000名俄國公民進入歐盟，比前一週增加30%，他們多數抵達芬蘭和愛沙尼亞。」

聲明指出，光是過去4天就有3萬名俄國公民抵達芬蘭。

管理署說：「歐洲國際邊界管理署估計，若俄羅斯聯邦決定關閉邊界來徵兵，非法跨境行為恐怕會增加。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110928

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