美期中選舉前積極造勢 川普賣力輔選擬拚復出

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國民主黨籍總統拜登和共和黨籍前總統川普今天展開期中選舉前造勢閃電戰，分別前往多州拉票，此役結果可能會阻礙拜登接下來的2年執政，並為川普試圖復出奠定基礎。

法新社報導，拜登利用造訪新墨西哥州一間社區大學的機會，宣揚政府試圖減輕學生貸款和已「為這個國家帶來巨大進步」的種種政策。

拜登接下來3天將馬不停蹄飛往加州、芝加哥和賓州，5日將在賓州與受歡迎的前總統歐巴馬同台造勢。拜登曾任歐巴馬副手8年。

在緊鑼密鼓造勢前，拜登昨天發表演說，警告說川普和共和黨與日俱增的極右翼勢力正在威脅美國民主存亡，種種陰謀論目的是要破壞大眾對選舉結果的信心。

川普雖打輸2020年選戰，且因將極機密總統文件藏在佛羅里達州高爾夫球度假寓所，正在接受調查，不過實質上仍然是共和黨領袖、並可能成為總統候選人的他正在採取攻勢。

川普將在5天內走訪4個選舉關鍵州，今天前往愛荷華州，接著是佛州、賓州，7日來到最終站俄亥俄州，川普正在加強他身為共和黨霸主的角色。

許多人認為川普有可能宣布2024年再度競選總統，如果川普助選換得他偏好的候選人勝選和回報，那麼不僅他在國會的勢力團體會擴大，還能為他宣布參選一事帶來動力。

對拜登來說，這場選戰的個人代價也相當高。

如果挺川普共和黨人奪下國會控制權，拜登有可能在接下來2年執政期間面臨經常性的政治鬥爭和立法僵局。

據信若川普宣布於2024年角逐總統大位，會大大促使拜登尋求總統連任，儘管他已經是美國歷來最年長的總統，且本月將滿80歲。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111104