4架F-22先抵嘉手納 美軍汰換駐沖繩F-15

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）常駐日本沖繩美軍嘉手納基地的F-15戰機因機齡老舊將陸續除役，美方暫派F-22匿蹤戰機填補戰力空缺，其中4架已在11月4日飛抵，其他會陸續抵達，預估首波規模約12架。

日本沖繩時報報導，由於嘉手納的F-15戰機還未開始返美，造成基地內軍機數量暫較以往增加的情況，讓沖繩縣政府等單位憂慮增加當地負擔，正關注可能對居民造成的影響。

這4架F-22戰機在11月4日下午3時20分左右，從基地靠58號國道（類似台灣的省道）側依序飛抵降落在南跑道，在落地前被偵測到的噪音值最高為88分貝。

接獲美方說明的沖繩防衛局表示，這批F-22隸屬美國阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），主要是因應F-15戰機將分階段返美陸續抵達嘉手納。

飛抵嘉手納的F-22戰機總數大約在「10多架」，剩餘將從今天起陸續抵達。

美軍將在未來幾週內讓跟抵達當地F-22「同規模」架數的F-15返美，預計花兩年時間讓所有部署在嘉手納的F-15全數除役。

沖繩防衛局受訪時說已向美方表明，希望盡全力縮短嘉手納基地內戰機架數暫時增加的時間，盡可能將影響周邊居民降到最低。

已知這批F-22戰機暫訂部署半年，至於半年後替補機種及美軍最後採取何種部署方式仍不明朗；有說法指接下來也有可能部署F-35匿蹤戰機或F-15EX等戰機。

美方強調，將透過部署最先進機種，來維持或強化嚇阻力。

琉球新報報導，根據美軍說明，隨機齡老舊的54架F-15戰機將陸續除役，每半年將從阿拉斯加州派遣F-22戰機輪流進駐嘉手納。第一階段是在11月內讓10多架F-15戰機返美，改由同規模的F-22戰機進駐。

外界有看法認為撤回常駐部隊可能造成嚇阻力降低，日本防衛大臣濱田靖一對此曾表示，美方說明「最後採何種方式仍在檢討中」還說為替換能力更強且更長久派駐部隊，會檢討各種可能選項。

美軍未來預定以第4代或第5代戰機常駐嘉手納，F-35戰機也是可能選項。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111105