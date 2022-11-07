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推特傳回聘數十員工 藍勾勾收費延至期中選舉後

2022/11/7 09:49（11/7 09:59 更新）
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外媒報導，推特向用戶收取「藍勾勾」帳號認證費的措施，將延至8日美國期中選舉後實施。（圖取自Unsplash圖庫）
外媒報導，推特向用戶收取「藍勾勾」帳號認證費的措施，將延至8日美國期中選舉後實施。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約6日綜合外電報導）「紐約時報」報導，社群媒體推特將延至8日美國期中選舉後，再向用戶收取每月8美元的「藍勾勾」帳號認證費。另一方面，推特也傳出先前裁員炒錯人，現在將請數十名員工回任。

路透社報導指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）入主推特（Twitter）後開除約半數員工，昨天並在蘋果應用程式商店App Store推出更新版本，正式啟動每月收費8美元（約新台幣258元）的「藍勾勾」認證制。

但根據「紐約時報」今天報導，推特將等到期中選舉後，再啟動「藍勾勾」付費制。

推特尚未證實「紐約時報」報導。

另據「彭博」（Bloomberg News）報導，推特正在聯繫數十名先前解僱的員工，請他們回任。

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報導引述知情人士的話說，推特想回聘的這些人，有些是先前被錯誤開除的員工，有些則是管理階層認為對馬斯克構想的新功能有幫助，而想找回的員工。

推特安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）本週稍早推文說，推特已解僱50%的員工。推特員工的發文也說，負責通訊、內容管理、人權和機器學習道德等部門都有人被開除，產品與工程團隊也有。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111107

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