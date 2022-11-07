推特前景不明 小眾社媒Mastodon興起

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）馬斯克10月底完成440億美元收購推特後，開除多名原本高層並裁員近半。就在外界擔心推特今後前景與運營風格之際，這段時間名為Mastodon的小型社群媒體悄悄興起。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Mastodon自2016年左右出現，一直是個很小眾的社媒，但在世界首富馬斯克（Elon Musk）入主推特這一週多以來成長快速，一些人索性揮別推特轉入Mastodon，或至少拿來當備胎。推特易主後面臨大裁員、轉型爭議，也有人擔心今後的內容審核會出問題，恐仇恨言論激增。

Mastodon型態與Twitter類似，也是以簡短的時間序列更新呈現而非靠演算法排序。但Mastodon允許用戶加入由不同團體和個人經營的各種不同服務器，而不是由Twitter、Instagram或臉書（Facebook）等單一公司控制的中央平台。

有別於大型社媒，Mastodon用戶可免費使用，也沒有廣告，創辦人羅奇科（Eugen Rochko）當初靠網路募捐走非營利路線經營。羅奇科3日受訪時表示，自10月 27日馬斯克入主推特以來，Mastodon新增23萬用戶，現在每月有65萬5000名活躍用戶；相較下，推特今年7月稱他們有近2.38億用戶。

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羅奇科說：「我們規模當然不比推特，但自身規模目前已是創辦以來新高。」羅奇科當初創辦Mastodon更像作為一種嘗試，而非當成營利產品，是一個自由開源的去中心化的分散式微部落格社群網路，Mastodon的名稱靈感來自一個同名重金屬樂團。

Mastodon的新註冊使用者包含一些擁有大量人追蹤的 Twitter用戶，例如11月初加入行列的美國知名喜劇演員葛里芬（Kathy Griffin），以及10月底加入的記者兼作家強法斯特（Molly Jong-Fast）。（譯者：陳亦偉）1111107