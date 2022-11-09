日美外交國防2加2會談 擬2023年1月舉行

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（中央社東京9日綜合外電報導）日媒報導，日本與美國政府正展開協調，最快可能在2023年1月舉行外交與國防部長參與的「2加2會談」，預料討論議題將包括日美軍事合作、北韓情勢及中國情勢等。

日本「每日新聞」報導，多名日本政府相關人士透露上述訊息。日本政府預定在今年底前完成外交防衛政策基本準則的「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，可能會在明年初舉行的日美2加2會談中向美方說明，並希望跟美方商議強化日美軍事合作。

報導指出，目前尚不清楚2加2會談將在美國還是日本舉行。雙方上次於今年1月以視訊會議方式舉行2加2會談；而面對面會談則要回溯到2021年3月在東京舉行。

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不過，根據產經新聞從日美相關消息人士得到的訊息，這次2加2會談可能會在東京舉行。

2加2會談出席人士包括日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），預料4人將就北韓核試驗與研發彈道飛彈，以及進入第3任期的中國國家主席習近平領導團隊等議題交換意見。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111109